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Росія вдарила балістикою по Україні: під атакою Київ, Кривий Ріг та Кременчук

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія вдарила балістикою по Україні: під атакою Київ, Кривий Ріг та Кременчук
У Кривому Розі після серії вибухів у місті спостерігалося задимлення
фото ілюстративне

У Кривому Розі влучання прийшлися по промислових підприємствах, виникла пожежа

Уночі 16 серпня Росія завдала масованого балістичного удару по кількох областях України – під атакою опинилися Кам'янське, Кременчук, Кривий Ріг і Київ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗС України, мера Києва Віталія Кличка та голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

03:25 Оновлення

У Києві о 03:22 оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння. За проміжними підсумками атаки мер Віталій Кличко повідомив про пожежу в Оболонському районі на території нежитлової забудови – на місці працюють екстрені служби. Крім того, внаслідок атаки зайнялося нежитлове приміщення в Голосіївському районі.

03:12 Оновлення

В Оболонському районі Києва через атаку виникло займання нежитлового приміщення, повідомила Київська обласна військова адміністрація. Додаткова інформація уточнюється, мешканцям порадили залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

За попередніми даними, по Києву та Кременчуку ворог застосував близько восьми балістичних ракет – «Іскандер-М» та північнокорейські KN-23, запущені з Брянської та Курської областей РФ.

Хронологія

Кривий Ріг, Кременчук і Кам'янське

Повітряну тривогу через загрозу балістики в низці областей оголосили о 01:57. Уже за хвилину Повітряні сили попередили про ракету, що прямувала на Кам'янське, а також про балістичну ціль на Полтавщині курсом на Кременчук та ракету на Кривий Ріг. За попередньою інформацією моніторингових каналів, по містах працювала північнокорейська балістика – ворог застосував щонайменше чотири ракети типу KN-23.

У Кривому Розі після серії вибухів у місті спостерігалося задимлення. «Місто під комбінованою атакою балістичними ракетами та БпЛА. Можливі ще виходи. Бережіть себе», – попереджав у розпал атаки голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Згодом стало відомо, що ворог поцілив у два промислові підприємства Кривого Рогу. На об'єктах зайнялася пожежа, на місці працюють рятувальники, тривають аварійно-рятувальна операція та гасіння вогню. Про удар по промислових об'єктах міста та пожежу також повідомила Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Інформація про постраждалих уточнюється.

Вибухи цієї ночі також лунали в Полтаві та Дніпрі. Відбій тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння оголосили о 02:34.

Київ

Однак невдовзі загроза повернулася – вже для столиці. О 02:46 у Києві оголосили повторну повітряну тривогу, про що повідомила Київська міська військова адміністрація. Незабаром після цього в місті пролунали вибухи.

«Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!», – написав мер Києва Віталій Кличко.

Інформація про наслідки атаки на столицю та можливих постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, раніше цього місяця росіяни вже завдавали балістичного удару по Кривому Рогу, а наприкінці липня балістикою атакували Київ – тоді в столиці понад 40 хвилин тривала друга за ніч тривога.

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Теги: пожежа ворог Кременчук озброєння місто рятувальники Олександр Вілкул Кривий Ріг росія росіяни

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