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Двоє піхотинців п’ять місяців утримували позиції за 30 метрів від ворога

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Двоє піхотинців п’ять місяців утримували позиції за 30 метрів від ворога
Чоловіки виконали поставлене завдання, вийшли з позицій і тепер готуються підлікуватися та поїхати додому до своїх родин
фото: скріншот із відео

Бої відбувалися буквально за десятки метрів від бліндажа

Двоє піхотинців 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького пробули на позиціях понад п’ять місяців. Як інформує «Главком», їхньою історією бригада поділилася у YouTube. Ані імен, ані позивних у відео не називають.

Чоловіки родом із Львівщини. У цивільному житті жили за 40 кілометрів один від одного, але познайомилися вже на війні.

Вони зайшли на позиції ще в лютому. Лише місяць там була відносна тиша. Решту часу у їхній бліндаж постійно навідувалися вороги. Їхні позиції були лише за 30 метрів від противника.

Бої відбувалися буквально за десятки метрів від бліндажа. За словами захисника, сусідню позицію росіяни обстрілювали майже щодня, однак українські військові продовжували залишатися на своїй.

За його словами, залишати позицію вони навіть не думали. Командування наказало її тримати – і бійці виконували наказ.

Один із оборонців просто на позиції відзначив свій день народження. У березні йому виповнилося 50 років.

Чоловіки виконали поставлене завдання, вийшли з позицій і тепер готуються підлікуватися та поїхати додому до своїх родин.

Як розповів командир батальйону «Свобода» бригади наступу «Рубіж» Нацгвардії Петро Кузик, заведення і вивід піхотинців з передових позицій – це складна операція, яка потребує нормального матеріально-технічного забезпечення, прикриття та підготовки.

Нещодавно стало відомо, що бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які боронять Україну на Куп’янському напрямку, опинились у критичній ситуації через тривалу відсутність постачання їжі та води. Фото виснажених, схудлих до кісток військових шокували мережу.

Через приховування реального стану справ та проблеми із забезпеченням бійців їжею, у 14-й окремій механізованій бригаді та 10-му армійському корпусі змінили командування. На позицію військовослужбовців 14 ОМБр доставили вантаж із продовольством.

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Теги: росіяни відео військові наказ

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