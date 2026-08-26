Загибель гірників на шахті у Кривому Розі. Рятувальники повідомили деталі (фото)

Тіла загиблих вилучили за допомогою альпіністського спорядження й транспортували гірничими виробками на поверхню шахти

Унаслідок надзвичайної ситуації троє робітників опинилися в найнижчій точці шахтного ствола

На Криворіжжі під час виконання підземних робіт загинули троє гірників. ДСНС розкрила деталі надзвичайної ситуації, передає «Главком».

За даними рятувальників, унаслідок надзвичайної ситуації троє робітників опинилися в найнижчій точці шахтного ствола – на горизонті – 1568 м, де збирається вода.

«Тіло одного з гірників гірничорятувальники ДВГРЗ ДСНС України виявили на технологічному містку. Інші двоє працівників опинилися під водою, тож для їх пошуку й деблокування залучили водолазів гірничорятувального підрозділу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тіла трьох загиблих надзвичайники вилучили за допомогою альпіністського спорядження й транспортували гірничими виробками на поверхню шахти.

Нагадаємо, 26 серпня у Кривому Розі на шахті Криворізька (Родіна) загинули троє гірників. На шахті обірвалась баддя для спуску та підйому працівників.