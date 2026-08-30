Розвідник показав дивні трофеї, знайдені на позиціях росіян

Одним із найпомітніших трофеїв став Чебурашка

Чебурашка у військовій формі із «Z»-патчем, фанатські шеврони з номерами телефонів, медаль «За веру и служение Отечеству» та навіть загублений під час втечі черевик. Усе це боєць тактичної групи «Реванш» із позивний Філя здобув на полі бою. Як інформує «Главком», про це він розповів на каналі Головне управління ризиків.

Військовий каже, що для піхоти такі знахідки – своєрідна можливість краще зрозуміти противника. Речі залишаються на позиціях після боїв і можуть розповісти про тих, хто там перебував.

Одним із найпомітніших трофеїв став Чебурашка. Російську версію популярного радянського персонажа окупанти перетворили на пропагандистський символ – одягнули іграшку у військовий однострій, додали прапор РФ та знак «Z».

«Чебурашку я взяв у полон особисто», – жартує Філя.

За його словами, ще один Чебурашка – вже у вигляді шеврона – просто лежав на бруствері біля одного з бліндажів. Поруч був ще один такий самий шеврон.

«Це показувало їхнє братерство, котре привело їх так само і до смерті», – розповів боєць.

Серед трофеїв була і російська медаль «За веру и служение Отечеству». Філя каже, що російські військові нерідко беруть нагороди із собою на позиції. Для одних це спосіб продемонструвати статус, інші, за його словами, можуть просто не довіряти командуванню чи побоюватися залишати речі в тилу.

Ще один трофей – шеврон із символікою російських футбольних фанатів. Його боєць знайшов у бліндажі. На ньому були навіть контактні дані – номер телефону та сайт. Такі речі допомагають зрозуміти, хто саме перебував на позиції. Футбольні ультрас у російській армії нерідко воюють у штурмових підрозділах та елітних формуваннях.

Окремо військовий показав рацію, яку росіяни залишили після спроби психологічної атаки. Вона була пов’язана з кампанією «Визивай Волгу», за допомогою якої російська сторона намагалася переконувати українських військових здаватися в полон. Філя розповів, що рацію скинули на позиції його групи, бо росіяни вважали, що українських військових знищено або поранено.

Серед інших знахідок — елементи спорядження, шеврони та навіть речі, які російські військові губили під час відступу. Один із них, за словами бійця, тікав настільки швидко, що залишив на позиції черевик і каску.

Нагадаємо, військові Збройних сил України ліквідували на окупованій частині Херсонщини 54-річну підполковницю Росгвардії Любов Понамарьову.

Раніше повідомлялося, що російська влада опрацьовує плани проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026–2027 роках. Загалом країна-агресорка може мобілізувати 600 тис. осіб – по 300 тис. цього та наступного року.