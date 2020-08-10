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    Червоний Хрест направить Лівану 40 мільйонів євро

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    Наслідки вибуху у Бейруті - Червоний Хрест направить Лівану 40 мільйонів євро
    Наслідки вибуху у Бейруті

    Вибух в Бейруті зруйнував економіку Лівану

    Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер заявив, що організація планує в цьому році виділити Лівану фінансову допомогу в розмірі 40 мільйонів євро.

    Про це він сказав в неділю на міжнародній відеоконференції зі збору коштів для Лівану.

    «Згідно з нашими першими оцінками, витрати Червоного Хреста потребують додатково до кінця 2020 року 40 млн євро на цілі негайного реагування. Однак крім цього виключно важлива ваша підтримка в довгостроковому плані», – заявив президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер Петер Маурер.

    Зазначимо, що серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

    Загалом, серед загиблих, чиї особистості офіційно вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту.

    Як писав вже «Главком», три десятки українців у Бейруті просять про допомогу

    За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

    Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць. 

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