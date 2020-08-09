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    У світі

    Кількість жертв вибуху в Бейруті зросла до 220

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    Кількість жертв вибуху в Бейруті зросла до 220

    110 людей вважаються зниклими безвісти

    Кількість загиблих внаслідок вибухів у столиці Лівану - Бейруті - зросла до 220 осіб.

    Про це повідомляє UJ CityNews.

    Зокрема, за даними губернатора Бейрута Марвана Аббуда, станом на 9 серпня кількість загиблих внаслідок катастрофи зросла до 220, тоді як ще 110 вважаються зниклими безвісти.

    Раніше повідомлялося, що серед 153 загиблих, чиї особистості офіційно вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані.

    Також серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України.

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    Відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська. 

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