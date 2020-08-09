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    У світі

    Прем'єр Лівану хоче провести дострокові вибори на тлі протестів

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    <p>Тисячі ліванців вимагають відставки уряду після вибуху в порту Бейрута</p> - Прем'єр Лівану хоче провести дострокові вибори на тлі протестів

    Тисячі ліванців вимагають відставки уряду після вибуху в порту Бейрута

    Ряд депутатів парламенту вже оголосили про те, що складають мандати

    Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діабі запропонував провести в країні дострокові вибори на тлі масових протестів, які почалися після вибуху в порту Бейрута.

    Про це очільник уряду заявив від час звернення до лівійців.

    «Тільки дострокові вибори можуть дозволити подолати структурну кризу», – сказав глава уряду.

    Також повідомляється, що ряд депутатів парламенту вже оголосили про те, що складають мандати.

    Як відомо, у суботу в Бейруті в ході зіткнень учасників антиурядових протестів з поліцейськими постраждало близько 450 осіб, один правоохоронець загинув.

    Нагадаємо, демонстранти в Бейруті штурмували будівлі міністерств економіки і природи та увійшли до міністерства енергетики Лівану. Крім того, вони намагалися прорватися до ліванського парламенту.

    Суботній протест став продовженням подібних масових акцій, проведених напередодні. Тоді так само дійшло до сутичок з поліцією.

    Як відомо, тисячі людей вийшли на мітинг з вимогою до уряду подати у відставку. Виступили організаторами акції активісти вважають, що саме уряд несе відповідальність за економічні та політичні проблеми в Лівані, як і за вибух, через який постраждали більше чотирьох тисяч чоловік.

    Зазначимо, що серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

    Загалом, серед 153 загиблих, чиї особистості офіційно вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані..

    Як писав вже «Главком», три десятки українців у Бейруті просять про допомогу

    За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

    Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць. 

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