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Призначена для доставки ядерних зарядів: що відому про російську ракету «Рубіж»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Призначена для доставки ядерних зарядів: що відому про російську ракету «Рубіж»
Нібито рухомий макет пускової РС-26 «Рубіж»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Дальність ракети сягає 6 тис. км

В українському медіапросторі активно шириться інформація про те, що Росія сьогодні, 20 листопада, може здійснити запуск балістичної ракети середньої дальності РС-26 «Рубіж». Вона призначена для доставки ядерних зарядів. Однак жодних офіційних підтверджень цієї інформації немає.

Defense Express зауважує, що одні джерела вказують, що це буде тестовий запуск з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області, інші – можливість бойового запуску видається малоймовірним.

Видання пише, що точний статус цієї розробки залишається невідомим, але зрозуміло, що це не буде перше її випробування. Як вважається, створення РС-26 «Рубіж» почалося не пізніше 2006 року, а сама програма була досить засекреченою, оскільки порушувала умови договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД).

Перший пуск цієї ракети відбувся 27 вересня 2011 року. До 2015 року роботи над нею були завершені, і планувалося, що ракета надійде на озброєння у 2017 році. Однак у 2018 році її виключили з програми озброєння до 2027 року, а РФ зосередила увагу на ракетах «Іскандер-К».

Призначена для доставки ядерних зарядів: що відому про російську ракету «Рубіж» фото 1

Defense Express пише, що у липні 2024 року Кремль заявив про можливість відновлення виробництва ракет середньої та меншої дальності, до яких належить і РС-26 «Рубіж». Імовірність реалізації цього рішення є досить високою, адже йдеться не про створення нової ракети, а про модифікацію вже відомої системи «Тополь».

Зокрема, вважається, що РС-26 «Рубіж» базується на двох ступенях «Тополь-М». Аналогічний підхід використовували при створенні ракети середньої дальності РСД-10 «Піонер», у якій застосували ступені від попередника «Тополя» – «Темп-2С».

Точні характеристики РС-26 «Рубіж» залишаються невідомими. Проте, за оцінками, її стартова маса становить 40-50 тонн, дальність сягає 6 тис. км, а ракета може нести чотири роздільні бойові блоки потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні до тих, що встановлюються на РС-24 «Ярс». Існує припущення, що «Рубіж» може бути оснащений гіперзвуковим плануючим блоком типу «Авангард».

Нагадаємо, у середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися вже сьогодні. З міркувань безпеки дипломатичне відомство буде закрито. Як наголосили у посольстві, громадянам США потрібно бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги. З міркувань безпеки про закриття посольств також заявили Італія, Іспанія та Греція. 

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Теги: ракета росія росіяни Україна війна ядерна зброя

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