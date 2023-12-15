«Чи продовжить Захід підтримувати Україну?». Онлайн-дискусія

Відомі політики і дипломати спробують відповісти на важливі для України питання

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

Київський Безпековий Форум проводить онлайн-дискусію про перспективи Західної допомоги для захисту України від російської агресії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чи буде дотримано обіцянок підтримувати України «доти, доки треба»? Які шанси схвалення рішення про новий обсяг допомоги Києву в Конгресі Сполучених Штатів? Які результати для України принесе Саміт Європейського Союзу 14-15 грудня?

Ці та інші запитання на запрошення КБФ обговорюють відомі політики і дипломати:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Лоуренс Саммерс , Президент-емерит і професор економіки Гарвардського університету, Міністр фінансів США у 1999-2001 роках.

, Президент-емерит і професор економіки Гарвардського університету, Міністр фінансів США у 1999-2001 роках. Андріус Кубіліус, член Ради Безпеки КБФ, депутат Європейського парламенту, Прем’єр-міністр Литви у 1999-2000 та 2008-12 роках.

член Ради Безпеки КБФ, депутат Європейського парламенту, Прем’єр-міністр Литви у 1999-2000 та 2008-12 роках. Посол Майкл МакФол, Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету.

Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету. Філіп Зеліков, Професор Університету Вірджинії, Радник Державного департаменту США у 2005-07 роках.

Професор Університету Вірджинії, Радник Державного департаменту США у 2005-07 роках. Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.

Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках. Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Трансляція онлайн-дискусії відбувається:

На Facebook-сторінці Київського Безпекового Форуму

На YouTube-сторінці Арсенія Яценюка.

Нагадаємо, раніше Київський безпековий форум провів спеціальну подію «Розірвати замкнене коло смерті», присвячену 90-им роковинам Голодомору-геноциду українського народу.