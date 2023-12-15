«Чи продовжить Захід підтримувати Україну?». Онлайн-дискусія
«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму
Київський Безпековий Форум проводить онлайн-дискусію про перспективи Західної допомоги для захисту України від російської агресії.
- Чи буде дотримано обіцянок підтримувати України «доти, доки треба»?
- Які шанси схвалення рішення про новий обсяг допомоги Києву в Конгресі Сполучених Штатів?
- Які результати для України принесе Саміт Європейського Союзу 14-15 грудня?
Ці та інші запитання на запрошення КБФ обговорюють відомі політики і дипломати:
- Лоуренс Саммерс, Президент-емерит і професор економіки Гарвардського університету, Міністр фінансів США у 1999-2001 роках.
- Андріус Кубіліус, член Ради Безпеки КБФ, депутат Європейського парламенту, Прем’єр-міністр Литви у 1999-2000 та 2008-12 роках.
- Посол Майкл МакФол, Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету.
- Філіп Зеліков, Професор Університету Вірджинії, Радник Державного департаменту США у 2005-07 роках.
- Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.
- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.
Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
Трансляція онлайн-дискусії відбувається:
На Facebook-сторінці Київського Безпекового Форуму
На YouTube-сторінці Арсенія Яценюка.
Нагадаємо, раніше Київський безпековий форум провів спеціальну подію «Розірвати замкнене коло смерті», присвячену 90-им роковинам Голодомору-геноциду українського народу.
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