Соратник Тимошенко розповів, чи блокуватиме «Батьківщина» продаж землі великим холдингам

Нардеп нагадав про обіцянку при відкритті ринку землі, яка так і не була виконана

Старт другого етапу земельної реформи запланований на 1 січня 2024 року – купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть ще й юридичні особи. «Батьківщина» з самого початку була проти запровадження ринку землі і про те, чи буде партія блокувати продаж землі великим холдингам з нового року, йдеться у статті «Главкому» «Торгують всі! Земельний ринок вступає у нову фазу».

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Нардеп від «Батьківщини» Вадим Івченко нагадав, що його партія після прийняття закону про ринок землі реєстрували проєкти постанов про мораторій на продаж. Він також додав, що при відкритті ринку землі було обіцяно, що фермери зможуть отримати кредити від банківської системи, однак цього не сталося. Івченко підкреслив, що «Батьківщина» підтримає будь-яку постанову про мораторій, винесену більшістю, і додав, що не бажає обмежуватися напівзаходами.

«Слуги» хочуть встановити мораторій тільки для юридичних осіб. Але не кожна фізособа сьогодні може взяти кредит і ті особи, що продають паї, цього зробити не можуть, щоб купити ще кілька паїв. Тому наша головна теза – ринок і обіг землі був відкритий невчасно. До продажу юрособам, думаю, ще 10 років не потрібно повертатися, а фізособам треба відкривати рівний доступ до кредитування», – заявив народний депутат.

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Вадим Івченко зазначив, що можливі пропозиції «Батьківщини» повторюватимуть постанови про мораторій, які реєструвалися наприкінці 2019-го – початку 2020 років, коли фермери проводили масові акції протесту.

Варто додати, що депутати від «Слуги народу» у травні зареєстровали законопроєкт №9341 щодо відтермінування набуття юрособами права на купівлю земельних ділянок сільськогосподарського призначення. В документі пропонується перенести цю норму з початку 2024 року на два роки з дня припинення або скасування воєнного стану на території України. Альтернативний законопроєкт №9341-1 зареєстрований також «слугою» Петром Павловським – він пропонує продовжити мораторій на купівлю землі юридичними особами на чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану.