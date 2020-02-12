Число заражених коронавірусом на круїзному лайнері в Японії зросло до 174



Розсилка ВІДПРАВИТИ

11 лютого стало відомо про ще 39 хворих

Ще 39 осіб, включаючи одного співробітника, заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії.

Про це повідомляє Reuters.

За даними громадського мовника NHK, загальна кількість інфікованих на кораблі становить 174 людини.

Раніше повідомлялося, що в Японії підтверджено 161 випадок зараження нової коронавирусной інфекцією. З них 135 осіб - пасажири і члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, на якому до моменту його прибуття до порту Йокогама перебувало 3700 чоловік. У понеділок, 10 лютого позитивна реакція на нову коронавирусную інфекцію було виявлено у 65 осіб.

Згідно з початковим планом, карантин судна повинен тривати до 19 лютого. Після цього люди зможуть покинути судно.

Керівниця МОЗ Зоряна Скелецька повідомила 11 лютого, що евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України.

За станом на 11 лютого від коронавірусу вже померли більше тисячі людей. При цьому одужали майже 4 тисячі людей, яким поставили діагноз пневмоня, викликана новим різновидом коронавірусу.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого. Однак ввечері 10 лютого в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін повідомив, що евакуація громадян України з провінції Хубей, яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

Також нагадаємо, що за прогнозами МОЗ, кількість хворих на коронавірус українців може зрости.

На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.