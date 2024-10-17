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«Не буде продовженням президентства Байдена». Гарріс прокоментувала можливу перемогу на виборах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Не буде продовженням президентства Байдена». Гарріс прокоментувала можливу перемогу на виборах
Гарріс заявила, що представляє нове покоління лідерів
фото з відкритих джерел

Кандидатка в президенти США пообіцяла у разі перемоги на виборах принести «свіжі та нові ідеї»

Віцепрезидентка Камала Гарріс відмежувалася від президента Джо Байдена, а також від свого опонента-республіканця Дональда Трампа. Так, вона зазначила, що у разі перемоги на виборах не продовжуватиме президентство чинного американського лідера. Про це кандидатка в президенти США заявила під час інтерв'ю телеканалу Fox News.

«Дозвольте мені бути дуже чіткою: моє президентство не буде продовженням президентства Джо Байдена. І, як кожен новий президент, який вступає на посаду, я принесу свій життєвий досвід, свій професійний досвід і свіжі та нові ідеї. Я представляю нове покоління лідерів», – сказала вона.

Раніше Гарріс заявляла, що не може придумати нічого, що вона зробила б інакше, ніж Байден, за останні чотири роки. Цей коментар був швидко підхоплений її суперниками-республіканцями і показав тонку грань, яку віце-президент повинна пройти між лояльністю до свого боса і переконанням виборців у тому, що вона може відкрити нову еру в політиці США.

Як відомо, виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента в 2020 році.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп має невелику перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс серед виборців, які достроково проголосували в ключових штатах, що можуть вирішити підсумок виборів.

До слова, відносини між командами кандидатки у президенти США Камали Гарріс та президента Джо Байдена стають дедалі напруженішими.

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Теги: США Камала Гарріс вибори у США Джозеф Байден

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