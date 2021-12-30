Данілов сказав, коли РНБО визначить перших олігархів

Реєстр олігархів запустять навесні

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що перших олігархів внесуть до реєстру навесні. Про це Данілов сказав на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання РНБО.

За його словами, засідання Ради національної безпеки і оборони з приводу внесення олігархів до реєстру може пройти в кінці травня.

«20-21 травня буде (засідання, – ред.) РНБО, де перших олігархів визначать», – сказав Данілов.

Нагадаємо, 5 листопада президент України Володимир Зеленський невідкладно підписав ухвалений Верховною Радою закон про олігархів.

Особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті; має значний вплив на засоби масової інформації; є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище; підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Після публікації документа починається відлік шестимісячного терміну для повноцінного введення його норм у дію.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 листопада усунула протиріччя і неузгодженості в проголосованому законопроєкті №5599 (закон про олігархів). Це було зроблено відповідно до ст. 131 регламенту без переголосування всього закону. Рада уточнила, що визначати статус (визнавати олігархом), включати олігархів до реєстру та вести сам реєстр олігархів буде РНБО, як і наполягали в Офісі президента.

Закон про олігархів потрібен оточенню президента Володимира Зеленського задля нападків на своїх співвітчизників, вважає політолог Євген Магда.

Ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Рада національної безпеки і оборони почне торгувати місцями в реєстрі олігархів після ухвалення скандального проєкту закону про олігархів.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данілов назвав ухвалення закону про олігархів «точкою вибору». Натомість президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу.

До слова, Тимошенко по пунктах пояснила, що значить закон про олігархів.

Нагадаємо, 24 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Закон критикує опозиція, а також колишній голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Читайте також матеріали «Главкома»: