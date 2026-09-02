Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Житомира

На місці російської атаки працюють рятувальники та медики

Російські війська ввечері 2 вересня атакували Житомирську громаду. Внаслідок удару пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

Близько 19:26 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника з півдня в напрямку Житомира. Згодом Віталій Бунечко повідомив про наслідки атаки. За його словами, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури у Житомирській громаді

На місцях атаки вже працюють екіпажі Державної служби з надзвичайних ситуацій та бригади екстреної медичної допомоги. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Бунечко закликав жителів не знімати та не публікувати в мережі фото й відео наслідків ворожих ударів, аби не допомагати противнику. Очільник області також нагадав про необхідність залишатися в безпечних місцях під час повітряної тривоги та не ігнорувати попередження про загрозу з повітря.

Нагадаємо, менш ніж за годину до повідомлення про пошкодження цивільної інфраструктури у Житомирі російські війська атакували Вінниччину. Начальниця ОВА Наталя Заболотна повідомила, що внаслідок атаки, ймовірно, впали уламки безпілотника. Відомо про двох поранених, яким надають необхідну допомогу. На місце події вирушили відповідні служби.

19 серпня російські війська вже атакували Житомир реактивними безпілотниками типу «Бандероль». Тоді ворог завдав подвійного прямого удару по будівлі Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Унаслідок російського удару м 32-річний капітан поліції Артем Зубчук та 39-річна підполковниця поліції Юлія Євдокимова. Згодом у лікарні від отриманих поранень померла ще одна поліцейська, Світлана Савченко. 22 серпня у Житомирі відбулося прощання із загиблими.