Рівненщина зазнала російської атаки, пошкоджено житловий будинок

За попередніми даними, троє людей зазнали незначних травм

Рівненська область 2 вересня зазнала російської повітряної атаки. Внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок та господарську будівлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки троє людей зазнали незначних травм. На місці події вже працюють усі відповідні служби.

За словами Коваля, для родини, чий будинок постраждав унаслідок російської атаки, вирішується питання щодо надання тимчасового житла.

Повітряну тривогу на Рівненщині оголосили о 15:42. Вона тривала понад пів години – до 16:14.

Нагадаємо, сьогодні російські війська атакували продуктові склади у Дніпрі. Внаслідок ворожого удару виникла масштабна пожежа. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє людей дістали поранення.

Через атаку було пошкоджено складські приміщення, де зберігалися продукти харчування. На місці удару працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби. Правоохоронці фіксували наслідки російської атаки.

Також Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини. Внаслідок удару без електропостачання залишилися 350 тис. родин.

Крім цього, у Києві російські війська атакували університет просто під час занять. Президент Володимир Зеленський показав наслідки удару та повідомив, що в момент атаки в закладі перебували люди.