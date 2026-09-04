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Перші хвилини після удару РФ по селу Мила: кадри з бодікамер рятувальників

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Перші хвилини після удару РФ по селу Мила: кадри з бодікамер рятувальників
Детонація боєприпасів у склі Мила на Київщині 28 снрпня 2026 року
скриншот відео

На оприлюднених кадрах зафіксовано, як надзвичайники прямували на місце влучання крізь охоплені полум'ям ділянки

Рятувальники оприлюднили ексклюзивне відео з бодікамер, зняте у перші хвилини після масованого російського удару по селу Мила на Київщині, який стався 28 серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  ДСНС України.

Тоді населений пункт сколихнули потужні вибухи та подальша детонація. На оприлюднених кадрах зафіксовано, як надзвичайники прямували на місце влучання крізь охоплені полум'ям ділянки, густий дим та завали зруйнованих конструкцій.

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Попри високий ризик для життя та загрозу повторних вибухів, фахівці ДСНС першими заходили у небезпечні зони, аби розшукати й евакуювати людей з-під вогню.

Нагадаємо, у селі Мила на Київщині 28 серпня російський «шахед» влучив у секретний склад боєприпасів, після чого почалася детонація. Вибухи тривали не один день, уламки боєприпасів розлетілися по навколишній території та житлових кварталах.

За даними поліції Київської області, загинули 38 людей. Переважно мешканці пансіонату для літніх «Добрий дім», якому судилося межувати з таємним складом боєприпасів. Ще восьмеро осіб із цього пансіонату досі вважаються зниклими безвісти. 

Крім того, серед загиблих – голова Дмитрівської ОТГ Тарас Дідич. Він один із перших прибув до місця удару та потрапив під детонацію.

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Теги: пожежа вибух Київщина боєприпаси поліція відео

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