Україна за рік скоротила видобуток газу. Вітренко киває на попередника

Річний видобуток природного газу у 2021 році склав 13,67 млрд кубів, це майже на 3,97% менше, ніж у 2020

НАК «Нафтогаз України» з середини 2021 вперше за три роки продемонстрував «поки незначне, але все ж таки зростання видобутку газу». Про це повідомив у Facebook очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«У грудні вдалося видобути для потреб українських споживачів (без урахування витрат на власні виробничі потреби) 1,1 млрд кубів газу, це на 2,6 млн кубометрів більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Відповідно, зростають і середньодобові показники видобутку (38,3 млн кубів у грудні 2021 проти 38,1 млн кубів в грудні 2020 року)», – відзначив Вітренко.

За його словами, команда національної компанії змінює свою роботу, щоб переламати негативний тренд постійного падіння видобутку, який спостерігається з 2018.

«Загалом річний видобуток природного газу у 2021 році склав 13,67 млрд кубів, це майже на 3,97% менше, ніж у 2020, і національна компанія несе відповідальність за ці сумні показники. Реакцією на ці та інші негативні результати роботи компанії стали зміни в керівництві, які у 2021 році здійснив Кабінет міністрів України як вищий орган управління національною компанією», – додав Вітренко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня 2021 року звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.

У свою чергу Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідної заяви не писав.

ЄС, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.