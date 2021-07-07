Глава ВООЗ заявив про «дуже небезпечну» стадію пандемії

«Хоча ми досягаємо прогресу в контролі над пандемією, вона залишається у дуже небезпечній фазі», – зазначив Гебреісус

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу перебуває у дуже небезпечній стадії, незважаючи на досягнутий прогрес у боротьбі з нею. Слова Гебреісуса цитує офіційний сайт ВООЗ.

«Хоча ми досягаємо прогресу в контролі над пандемією, вона залишається у дуже небезпечній фазі», – зазначив він.

За словами глави ВООЗ, єдиний вихід з ситуації, що склалася, – надати підтримку країнам «у справедливому розподілі індивідуальних засобів захисту, тестів, ліків і вакцин».

За даними ВООЗ, число випадків зараження коронавірусом у світі наближається до 184 мільйонів. Майже чотири мільйони осіб померли від наслідків захворювання.

Раніше у ВООЗ зробили важливу заяву про коронавірус.

Зазначимо, Україна перетнула позначку у три мільйони щеплень від коронавірусу.

До слова, за добу 6 липня в Україні госпіталізовано з Covid-19 майже 500 осіб.

Раніше стало відомо, скільки українців мають антитіла до коронавірусу.