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    Глава ВООЗ заявив про «дуже небезпечну» стадію пандемії

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    Очільник ВООЗ&nbsp;закликав світ надати підтримку країнам &laquo;у справедливому розподілі індивідуальних засобів захисту, тестів, ліків і вакцин&raquo; - Глава ВООЗ заявив про «дуже небезпечну» стадію пандемії
    Очільник ВООЗ закликав світ надати підтримку країнам «у справедливому розподілі індивідуальних засобів захисту, тестів, ліків і вакцин»
    Фото: cis

    «Хоча ми досягаємо прогресу в контролі над пандемією, вона залишається у дуже небезпечній фазі», – зазначив Гебреісус

    Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу перебуває у дуже небезпечній стадії, незважаючи на досягнутий прогрес у боротьбі з нею. Слова Гебреісуса цитує офіційний сайт ВООЗ.

    «Хоча ми досягаємо прогресу в контролі над пандемією, вона залишається у дуже небезпечній фазі», – зазначив він.

    За словами глави ВООЗ, єдиний вихід з ситуації, що склалася, – надати підтримку країнам «у справедливому розподілі індивідуальних засобів захисту, тестів, ліків і вакцин».

    За даними ВООЗ, число випадків зараження коронавірусом у світі наближається до 184 мільйонів. Майже чотири мільйони осіб померли від наслідків захворювання.

    Раніше у ВООЗ зробили важливу заяву про коронавірус.

    Зазначимо, Україна перетнула позначку у три мільйони щеплень від коронавірусу.

    До слова, за добу 6 липня в Україні госпіталізовано з Covid-19 майже 500 осіб.

    Раніше стало відомо, скільки українців мають антитіла до коронавірусу.

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    Теги: епідемія ВООЗ коронавірус
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    Глава ВООЗ заявив про «дуже небезпечну» стадію пандемії