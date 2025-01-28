Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині чоловік із гайковим ключем напав на священника у соборі

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині чоловік із гайковим ключем напав на священника у соборі
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення хуліганських дій
фото: поліція Київської області, Facebook

Поліція отримала повідомлення про бійку в одному із соборів міста Васильків

В Обухівському районі, що на Київщині, зловмисник через неприязні відносини кілька разів ударив гайковим ключем по голові священнослужителя. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Про це йдеться у повідомленні поліції Київщини.

Повідомляється, що сьогодні, 28 січня, на спецлінію «102» до поліції надійшло повідомлення про бійку в одному із соборів міста Васильків. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. 

«На місці події було встановлено, що 33-річний чоловік через неприязні відносини кілька разів ударив гайковим ключем по голові 50-річному священнослужителю», – повідомили правоохоронці.

Правоохоронці затримали нападника та вилучили речовий доказ
Правоохоронці затримали нападника та вилучили речовий доказ
фото: поліція Київської області, Facebook

Нападника було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Речовий доказ вилучено.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Нагадаємо, у Волинській області священника ПЦУ, який освячував класи в місцевому ліцеї, побив прихильник УПЦ Московського патріархату – батько одного з учнів. Конфлікт стався в селі Ветли, на кордоні з Білоруссю. Протоієрей ПЦУ Роман Гула окроплював житла своїх парафіян йорданською водою. Дирекція запросила його здійснити обряд і до місцевого ліцею. Коли священник вийшов із класу, на нього з кулаками накинувся батько одного з учнів, який виявився прихильником Московського патріархату. Чоловік ударив священника в обличчя та обматюкав.

Читайте також:

Теги: напад священник церква Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15 січня – День народження «Вікіпедії»
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 сiчня, 00:25
Місцева влада заборонила випливати з причалів, пристані будуть закриті на два дні з понеділка
На відомому курорті Єгипту акула напала на туристів
29 грудня, 2024, 19:27
Прогноз погоди на 9 січня
Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
9 сiчня, 06:00
Заборона на використання піротехніки була запроваджена ще на початку повномасштабної війни
В Україні зросла кількість вироків за запуск феєрверків: яка область лідирує
3 сiчня, 09:20
Прогноз погоди на 11 січня
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
11 сiчня, 06:00
25 січня прийнято ставити свічки і молитися святий Тетяні про успіх в навчанні
12 січня – Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
12 сiчня, 00:50
Постраждалих серед населення немає
Атака дронів: на Київщині пошкоджено приватні будинки, гуртожиток та медзаклад
13 сiчня, 10:04
Фіксується руйнування фасаду на 6-9 поверхах
Атака дронів на Київщину: спалахнула десятиповерхівка, є загиблі (фото, відео)
24 сiчня, 05:18
Добровільна явка до поліції у цьому випадку не змогла змінити результату для мешканця Гданська
У Польщі чоловік взяв відпустку, щоб відбути покарання у вʼязниці
Сьогодні, 03:10

Новини

На Київщині чоловік із гайковим ключем напав на священника у соборі
На Київщині чоловік із гайковим ключем напав на священника у соборі
Продавали автомобілі з гуманітарої допомоги. Справу двох «благодійників» скеровано до суду
Продавали автомобілі з гуманітарої допомоги. Справу двох «благодійників» скеровано до суду
Викрито злочинне угруповання, яке налагодило наркотрафік до Київського СІЗО (фото)
Викрито злочинне угруповання, яке налагодило наркотрафік до Київського СІЗО (фото)
Київ буде звільнено від покинутих авто, які роками стоять на вулицях: деталі від влади
Київ буде звільнено від покинутих авто, які роками стоять на вулицях: деталі від влади
Затримано двох наркозбувачів з Дніпра, які планували налагодити «бізнес» у Києві
Затримано двох наркозбувачів з Дніпра, які планували налагодити «бізнес» у Києві
Рух однією з вулиць Оболонського району Києва буде частково обмежено майже на 3,5 місяці
Рух однією з вулиць Оболонського району Києва буде частково обмежено майже на 3,5 місяці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2025
22K
Як заохотити людей служити в ЗСУ? Комбат «Вовків да Вінчі» назвав «рецепт успіху»
19K
Прогноз магнітних бур на 28-31 січня: якою буде сонячна активність
11K
Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання
11K
Втрати ворога станом на 28 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 05:56
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:09
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
Вчора, 21:00
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua