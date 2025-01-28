На Київщині чоловік із гайковим ключем напав на священника у соборі

Поліція отримала повідомлення про бійку в одному із соборів міста Васильків

В Обухівському районі, що на Київщині, зловмисник через неприязні відносини кілька разів ударив гайковим ключем по голові священнослужителя. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Про це йдеться у повідомленні поліції Київщини.

Повідомляється, що сьогодні, 28 січня, на спецлінію «102» до поліції надійшло повідомлення про бійку в одному із соборів міста Васильків. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції.

«На місці події було встановлено, що 33-річний чоловік через неприязні відносини кілька разів ударив гайковим ключем по голові 50-річному священнослужителю», – повідомили правоохоронці.

Правоохоронці затримали нападника та вилучили речовий доказ фото: поліція Київської області, Facebook

Нападника було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Речовий доказ вилучено.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Нагадаємо, у Волинській області священника ПЦУ, який освячував класи в місцевому ліцеї, побив прихильник УПЦ Московського патріархату – батько одного з учнів. Конфлікт стався в селі Ветли, на кордоні з Білоруссю. Протоієрей ПЦУ Роман Гула окроплював житла своїх парафіян йорданською водою. Дирекція запросила його здійснити обряд і до місцевого ліцею. Коли священник вийшов із класу, на нього з кулаками накинувся батько одного з учнів, який виявився прихильником Московського патріархату. Чоловік ударив священника в обличчя та обматюкав.