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Стало відомо, який бій запропонують Кличку після повернення на ринг

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Стало відомо, який бій запропонують Кличку після повернення на ринг
Володимиру можуть запропонувати поєдинок з переможцем бою Дюбуа – Паркер
фото: Володимир Кличко/Facebook

Володимир Кличко зможе стати найстарішим чемпіоном світу у хевівейті

Авторитетний боксерський журналіст Майк Коппінджер поділився думкою про можливе повернення Володимира Кличка. Про це він розповів для ESPN.

Експерт вважає, що українець вийде на ринг у 2025 році. 

Коппінджер стверджує, що Кличку можуть запропонувати бій із переможцем поєдинку Даніеля Дюбуа з Джозефом Паркером за титул IBF.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко хотів провести поєдинок проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), який 22 лютого битиметься проти Джозефа Паркера.

Якщо Кличко виграє титул, то він стане найстаршим чемпіоном світу. Наразі цей рекорд належить легендарному Джорджу Форману, який переміг Майкла Мурера у 1994-му у віці 45 років.

Останній бій Володимир провів у квітні 2017 року, достроково програвши Джошуа.

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Теги: українці Україна Володимир Кличко бокс

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