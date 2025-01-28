Стало відомо, який бій запропонують Кличку після повернення на ринг

Володимиру можуть запропонувати поєдинок з переможцем бою Дюбуа – Паркер

Володимир Кличко зможе стати найстарішим чемпіоном світу у хевівейті

Авторитетний боксерський журналіст Майк Коппінджер поділився думкою про можливе повернення Володимира Кличка. Про це він розповів для ESPN.

Експерт вважає, що українець вийде на ринг у 2025 році.

Коппінджер стверджує, що Кличку можуть запропонувати бій із переможцем поєдинку Даніеля Дюбуа з Джозефом Паркером за титул IBF.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко хотів провести поєдинок проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), який 22 лютого битиметься проти Джозефа Паркера.

Якщо Кличко виграє титул, то він стане найстаршим чемпіоном світу. Наразі цей рекорд належить легендарному Джорджу Форману, який переміг Майкла Мурера у 1994-му у віці 45 років.

Останній бій Володимир провів у квітні 2017 року, достроково програвши Джошуа.