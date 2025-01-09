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Початок повномасштабного вторгнення РФ зустрів на передовій. Згадаймо Тараса Сабадаша

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Початок повномасштабного вторгнення РФ зустрів на передовій. Згадаймо Тараса Сабадаша
Початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації зустрів на передовій
колаж: glavcom.ua

З 2015 року захисник виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Тараса Сабадаша.  

Тарас Сабадаш народився 2 квітня 1976 року у Львові.

Навчався у колишній Львівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті. Здобув освіту у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Львівський професійний політехнічний ліцей» (тоді – Професійно-технічне училище №33 міста Львова). Після завершення навчання проходив військову службу на Львівщині.

Займався приватним підприємництвом у будівельній сфері. У вільний час захоплювався рибальством, грибництвом та нумізматикою.

З 2015 року виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил у складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації воїн зустрів на передовій
Початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації воїн зустрів на передовій
фото: Львівська міська рада

Початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації зустрів на передовій. Боровся із окупантами на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, брав участь у Харківській контрнаступальній операції. За особисту відвагу та сумлінну службу був нагороджений численними відзнаками, зокрема, орденом «За мужність» III-го ступеня.

Поліг захисник України Тарас Сабадаш 31 грудня 2024 року. Чин похорону захисника відбувся 6 січня 2025 року у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали воїна на Личаківському кладовищі.  

У Тараса Сабадаша залишилися дружина, двоє синів, мама, брати та сестра. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці Україна хвилина мовчання

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