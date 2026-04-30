Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військових

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передовій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«З метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і в глибині оборони, підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї», – йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що командири мають забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до двох місяців із подальшою обов’язковою заміною, яку слід провести не пізніше ніж за місяць. За його словами, ротації військових повинні плануватися завчасно з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів.

Також генерал наголосив, що наказом визначено обов’язкові вимоги:

проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань;

своєчасне забезпечення (поповнення запасів) боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на позиціях.

«Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення – невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів ЗС України. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони. Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї», – підсумував Сирський.

Нагадаємо, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Ірина Фріз проаналізувала ефективність чинного мобілізаційного законодавства та окреслила вимоги до нових ініціатив уряду. На її думку, у новому мобілізаційному законі мають міститись відповіді на питання термінів служби, ротації та збільшення грошового забезпечення.