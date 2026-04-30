Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військових
Генерал наголосив, що дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем
фото: Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передовій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«З метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і в глибині оборони, підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї», – йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що командири мають забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до двох місяців із подальшою обов’язковою заміною, яку слід провести не пізніше ніж за місяць. За його словами, ротації військових повинні плануватися завчасно з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів.

Також генерал наголосив, що наказом визначено обов’язкові вимоги:

  • проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань;
  • своєчасне забезпечення (поповнення запасів) боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на позиціях.

«Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення – невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів ЗС України. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони. Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї», – підсумував Сирський.

Нагадаємо, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Ірина Фріз проаналізувала ефективність чинного мобілізаційного законодавства та окреслила вимоги до нових ініціатив уряду. На її думку, у новому мобілізаційному законі мають міститись відповіді на питання термінів служби, ротації та збільшення грошового забезпечення.

Читайте також:

Теги: Олександр Сирський військові ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua