Яке релігійне свято відзначається 6 травня 2026: традиції та молитва

Свята 6 травня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Йова, ігумена Почаївського

6 травня православна церква вшановує пам'ять преподобного Йова Почаївського. Це свято присвячене одному з найвидатніших подвижників української землі, який став символом духовної стійкості та невтомної праці на благо віри.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 6 травня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Йова, ігумена Почаївського

6 травня православна церква вшановує преподобного Йова Почаївського (Заліза), який жив у XVI–XVII століттях. Народившись на Галичині, він ще в дитинстві обрав шлях служіння Богові. Ставши ігуменом Почаївської лаври, він понад 50 років розбудовував обитель, запровадив суворий статут та заснував друкарню для поширення духовної літератури.

Преподобний Йов був відомий своїм аскетизмом: він годинами молився в тісній печері, де його молитва супроводжувалася неземним світлом. Він захищав лавру від нападів та судових позовів, а після його смерті 1651 року його мощі були знайдені нетлінними. Святий Йов вважається небесним покровителем Волині та захисником православної віри в Україні.

Молитви дня

О, преподобний отче наш Йове, монахів наставнику і ангелів співрозмовнику! До тебе ми прибігаємо і тебе щиро благаємо: молися до милостивого Бога за нас, грішних. Поглянь на наші немочі, зміцни нашу віру та подай нам силу духу в часи випробувань. Визволи нас від усякого зла, від ворогів і хвороб, і настанови нас на шлях спасіння, щоб ми могли вірно служити Господу. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

Якщо на Йова дуже рясна роса – буде добрий врожай огірків;

Якщо день ясний і теплий – літо буде сонячним і сприятливим для жнив;

Якщо вранці спостерігається туман – чекайте на тривалий період сухої погоди;

Цей день вважався найкращим для посіву бобових та гарбузів, тому його називали «Горошником».