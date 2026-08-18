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У Києві п'ята за добу повітряна тривога тривала 19 хвилин

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві п'ята за добу повітряна тривога тривала 19 хвилин
колаж: glavcom.ua

Повітряну тривогу було оголошено через загрозу БпЛА

Станом на 09:27 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу реактивних БпЛА. О 09:46 пролунав відбій.

Зауважимо, що це п'ятий раз за добу у столиці було оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1637-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Київ війна тривога

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