У Києві п'ята за добу повітряна тривога тривала 19 хвилин
Повітряну тривогу було оголошено через загрозу БпЛА
Станом на 09:27 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу реактивних БпЛА. О 09:46 пролунав відбій.
Зауважимо, що це п'ятий раз за добу у столиці було оголошено повітряну тривогу.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1637-й день повномасштабної війни в Україні.
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