У Києві п'ята за добу повітряна тривога тривала 19 хвилин

Повітряну тривогу було оголошено через загрозу БпЛА

Станом на 09:27 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу реактивних БпЛА. О 09:46 пролунав відбій.

Зауважимо, що це п'ятий раз за добу у столиці було оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1637-й день повномасштабної війни в Україні.