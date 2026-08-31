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Верховна Рада змінила роботу через постійні повітряні тривоги

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Верховна Рада змінила роботу через постійні повітряні тривоги
Постійні тривоги вплинули на роботу Верховної Ради
фото: oblradack.gov.ua

Апарат парламенту вжив заходів для безперебійної роботи на тлі нової тактики російських атак

Апарат Верховної Ради України вживає додаткових заходів для забезпечення безперебійної роботи парламенту через постійні повітряні тривоги та зміну тактики російських повітряних атак. Про це повідомляє «Главком» на Верховну Раду.

«У зв’язку з постійними повітряними тривогами Апарат Верховної Ради України вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безперебійної роботи Парламенту в будинку Верховної Ради України (вул. Михайла Грушевського, 5)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія змінила тактику повітряних атак по Києву, збільшивши використання швидкісних реактивних безпілотників. За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, лише за останні чотири дні окупанти запустили по Україні понад 1500 безпілотників, близько 800 із яких були реактивними.

Такі дрони становлять додаткову небезпеку через високу швидкість. Окремі безпілотники можуть розганятися приблизно до 600 км/год, що ускладнює їх перехоплення мобільними вогневими групами та іншими засобами, які застосовують проти звичайних ударних БпЛА.

За словами Ігната, Росія почала активно нарощувати застосування реактивних безпілотників ще в липні. Тоді їх використовували приблизно у п'ять разів більше, ніж у червні. У серпні ця тенденція продовжилася.

На тлі тривалих повітряних тривог уряд спільно з військовими та Укрзалізницею також напрацьовує рішення для забезпечення роботи транспорту та логістики. Серед ключових ініціатив – можлива зміна режиму комендантської години у Києві та Київській області.

Також влада опрацьовує питання цілодобової роботи вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, уникнення одночасного прибуття потягів на суміжні платформи та скорочення часу посадки й висадки.

Сформовані пропозиції мають представити за ініціативою прем’єр-міністра Сергія Корецького. Остаточні рішення ухвалюватимуться після погодження з військовим командуванням.

Теги: Верховна Рада тривога Україна окупанти

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