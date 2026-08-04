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Ворог ударив по території дитячої лікарні у Запоріжжі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Ворог ударив по території дитячої лікарні у Запоріжжі
У медзакладі понівечило фасад та вікна
фото: Запорізька ОВА

Під час повітряної тривоги діти разом із медперсоналом перебували в укритті

Російські війська атакували територію дитячої обласної клінічної лікарні. Унаслідок удару медичний заклад зазнав пошкоджень, однак серед дітей і працівників лікарні постраждалих немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

За інформацією Федорова, під час повітряної тривоги всі діти разом із медиками перебували в укритті. Внаслідок атаки у будівлі пошкоджено фасад та вікна. 

Наслідки удару по Запоріжжю
Наслідки удару по Запоріжжю
фото: Запорізька ОВА
Ворог атакував територію дитячої лікарні
Ворог атакував територію дитячої лікарні
фото: Запорізька ОВА
На щастя, люди не постраждали
На щастя, люди не постраждали
фото: Іван Федоров

Раніше цього дня ворог атакував Біленьківську громаду на Запоріжжі, російські безпілотники ударили по Канівському. Там зруйноване житло та господарські споруди. 

Нагадаємо, на початку серпня РФ двічі вдарила по «Київмедспецтрансу». Внаслідок обстрілу частково зруйновано чотири будівлі комунальної організації, а також пошкоджено інші приміщення. Найбільших втрат зазнав автопарк медичної служби. П'ять карет швидкої допомоги повністю згоріли, ще 20 спеціалізованих автомобілів отримали значні пошкодження.

11 липня російські військові пошкодили поліклініку на Одещині. У медзакладі внаслідок удару було розтрощено близько 60 вікон та вісім дверей, знищено понад 60% навісної стелі. Попри значні ушкодження, медичне обладнання вціліло та залишилося в робочому стані.

Вночі 2 липня обласна лікарня інтесивного лікування, яку релокували із Маріуполя, зазнала пошкоджень внаслідок російської ракетної та дронової атаки на Київ. «Це медзаклад, який уже пережив блокаду Маріуполя, евакуацію, втрату дому і переїзд. 

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Теги: діти Іван Федоров обстріл лікарня Запоріжжя

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