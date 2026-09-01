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Росія вдарила БпЛА по підприємству в Новгород-Сіверському

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія вдарила БпЛА по підприємству в Новгород-Сіверському
Новгород-Сіверський опинився під атакою БпЛА
фото з відкритих джерел

Зафіксовано щонайменше шість ударів по одному підприємству 

У ніч проти 1 вересня російські війська атакували безпілотниками Новгород-Сіверський у Чернігівській області. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, передає «Главком».

За його словами, 31 серпня у проміжку з 23:45 до 23:55 зафіксовано щонайменше шість ударів ворожих БпЛА по території одного з місцевих підприємств.

Тип безпілотників наразі встановлюється, а детальніша інформація щодо наслідків влучань уточнюється.

Як відомо, російські окупанти 26 серпня атакували дроном Сновську громаду Чернігівської області та знищили 115-річний Свято-Миколаївський храм у селі Гірськ. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

«У Сновській громаді ворог «Молнією» влучив просто по церкві – будівля згоріла. В іншому селі атакував приміщення підприємства, що не працює», – повідомив Чаус.

За інформацією Чернігівської єпархії УПЦ (МП), знищеним храмом виявилася Свято-Миколаївська церква у селі Гірськ, якій було 115 років. Будівництво дерев'яного двокупольного храму тривало у 1908-1911 роках. Його ініціював майбутній священномученик Феоктист Смельницький. Церкву планували присвятити святителю Миколаю Чудотворцю та святителю Феодосію Чернігівському.

Нагадаємо, 26 серпня російські війська також атакували енергетичний об'єкт на Чернігівщині. Унаслідок удару без електропостачання залишилася частина населених пунктів області. Енергетики розпочали відновлювальні роботи після того, як це дозволила безпекова ситуація.

Теги: окупанти Чернігівщина обстріл

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