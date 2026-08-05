Атака РФ на Київщину забрала життя людини: понад 20 постраждалих
Тієї ж ночі під ударом опинилася і столиця – в Києві також є загибла та постраждалі
Внаслідок чергової нічної атаки в Бучанському районі Київської області загинула людина, ще 22 мирні жителя постраждали. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком» з посиланням на ОВА та ДСНС.
Найбільше постраждалих – 13 – зафіксовано в Броварському районі, ще троє поранених у Фастівському та п'ятеро – безпосередньо в Бучанському районі, де є загибла. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
«Ворог вкотре цілеспрямовано б'є по мирних людях і цивільній інфраструктурі. Закликаємо жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку», – йдеться в повідомленні ОВА.
Наслідки удару по області фіксують у трьох районах: у Броварському пошкоджено складські та виробничі приміщення, у Бучанському та Фастівському – також складські будівлі.
Що відомо про атаку на Київ
Тієї ж ночі під ударом опинилася і столиця. За першими даними ДСНС, унаслідок масованого дроново-балістичного обстрілу в Києві загинула одна людина, ще семеро постраждали. Пізніше мер міста Віталій Кличко уточнив: після нічної атаки ворога постраждали 24 людини, 15 із них медики госпіталізували. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані. За даними медиків, одна людина загинула.
Пожежі та руйнування зафіксували одразу в чотирьох районах Києва:
- у Оболонському районі на одній з адрес сталася пожежа в нежитловій будівлі, загинула одна людина, троє постраждали;
- у Святошинському районі через обстріл виникло загоряння складського приміщення одного з магазинів;
- у Голосіївському районі пожежі на двох локаціях у нежитлових будівлях ліквідовано, четверо постраждалих, двох із них госпіталізували;
- у Деснянському районі – пожежа у двох нежитлових будівлях.
Крім того, на території промислового підприємства в Голосіївському районі стався незначний витік аміаку – було пошкоджено систему, що містила близько 300 літрів речовини. Витік оперативно локалізували рятувальники, загрози для населення немає.
На місцях у Києві та області продовжують працювати рятувальники, медики та всі відповідні служби, інформація щодо загиблих і постраждалих ще уточнюється.
Нагадаємо, у Києві повітряну тривогу через загрозу балістики оголосили о 00:20, після чого в місті пролунала серія потужних вибухів.
Читайте також:
- Що насправді має бути у тривожній валізці. Поради тих, хто пережив прямий удар балістикою
- Вночі Україна збила лише одну балістичну ракету з 27 через дефіцит Patriot
- Росія масовано атакувала Київ: є загибла, поранені, спалахнули пожежі
- Зеленський: антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах
- Радник президента розповів, що може врятувати Україну від балістики РФ
Коментарі — 0