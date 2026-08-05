Атака РФ на Київщину забрала життя людини: понад 20 постраждалих

Тієї ж ночі під ударом опинилася і столиця – в Києві також є загибла та постраждалі

Внаслідок чергової нічної атаки в Бучанському районі Київської області загинула людина, ще 22 мирні жителя постраждали. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком» з посиланням на ОВА та ДСНС.

Найбільше постраждалих – 13 – зафіксовано в Броварському районі, ще троє поранених у Фастівському та п'ятеро – безпосередньо в Бучанському районі, де є загибла. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

«Ворог вкотре цілеспрямовано б'є по мирних людях і цивільній інфраструктурі. Закликаємо жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку», – йдеться в повідомленні ОВА.

Наслідки удару по області фіксують у трьох районах: у Броварському пошкоджено складські та виробничі приміщення, у Бучанському та Фастівському – також складські будівлі.

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Що відомо про атаку на Київ

Тієї ж ночі під ударом опинилася і столиця. За першими даними ДСНС, унаслідок масованого дроново-балістичного обстрілу в Києві загинула одна людина, ще семеро постраждали. Пізніше мер міста Віталій Кличко уточнив: після нічної атаки ворога постраждали 24 людини, 15 із них медики госпіталізували. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані. За даними медиків, одна людина загинула.

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фото: ДСНС Київщини

Пожежі та руйнування зафіксували одразу в чотирьох районах Києва:

у Оболонському районі на одній з адрес сталася пожежа в нежитловій будівлі, загинула одна людина, троє постраждали;

у Святошинському районі через обстріл виникло загоряння складського приміщення одного з магазинів;

у Голосіївському районі пожежі на двох локаціях у нежитлових будівлях ліквідовано, четверо постраждалих, двох із них госпіталізували;

у Деснянському районі – пожежа у двох нежитлових будівлях.

Крім того, на території промислового підприємства в Голосіївському районі стався незначний витік аміаку – було пошкоджено систему, що містила близько 300 літрів речовини. Витік оперативно локалізували рятувальники, загрози для населення немає.

На місцях у Києві та області продовжують працювати рятувальники, медики та всі відповідні служби, інформація щодо загиблих і постраждалих ще уточнюється.

Нагадаємо, у Києві повітряну тривогу через загрозу балістики оголосили о 00:20, після чого в місті пролунала серія потужних вибухів.