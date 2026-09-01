Посилки до €150 залишаються без мита: Рада провалила голосування

За оцінками уряду, після скасування пільги бюджет міг би отримувати понад 10 млрд грн додаткових надходжень щороку

Верховна Рада не підтримала законопроєкти №15460 та №15112д, які передбачають скасування пільги на ввезення міжнародних поштових відправлень вартістю до €150. Відтак посилки в межах цього ліміту й надалі можна отримувати без сплати ввізного мита, повідомляє «Главком» з посиланням на результати голосування.

За законопроєкт №15460 проголосували лише 194 народні депутати, тоді як для ухвалення рішення необхідно щонайменше 226 голосів. Другий документ, №15112д, підтримали 198 парламентарів. Після невдалого голосування обидва законопроєкти повернули суб’єкту права законодавчої ініціативи.

Йдеться про норму, за якою товари, що надходять в Україну в міжнародних поштових та експрес-відправленнях і мають сумарну фактурну вартість до €150, не обкладаються ввізним митом та податком на додану вартість.

Автори законопроєктів пропонували змінити ці правила та скасувати відповідну пільгу. У разі ухвалення змін отримувачам довелося б сплачувати податки за посилки, вартість яких перевищує встановлений неоподатковуваний ліміт. Наразі ж чинні правила залишаються без змін: посилки вартістю до €150 не оподатковуються ввізним митом.

За оцінками уряду, після скасування пільги бюджет може отримувати понад 10 млрд грн додаткових надходжень щороку. Водночас остаточне рішення щодо законопроєктів має ухвалити Верховна Рада. Южаніна закликає перед остаточним запровадженням нових правил визначити строки готовності системи адміністрування та передбачити окремі умови для товарів, необхідних сектору безпеки й оборони.

Варто нагадати, що «Укрпошта» попередила про нові правила ЄС, які призведуть до подорожчання відправлення посилок закордон.