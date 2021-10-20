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    Держкомісія доручила чотирьом областям посилити карантин

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    Регіонам доручили запровадити додаткові карантинні обмеження на території об'єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи Covid-19 - Держкомісія доручила чотирьом областям посилити карантин
    Регіонам доручили запровадити додаткові карантинні обмеження на території об'єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи Covid-19
    фото: Нацполіція

    Карантин мають посилити Чернігівська, Львівська, Рівненська та Житомирська області

    Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила посилити карантин та контроль за дотриманням протиепідемічних норм у чотирьох областях. Про це повідомляє Урядовий портал.

    Зазначається, що Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областям державна комісія доручила посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм і збільшити ліжковий фонд.

    Також регіонам доручили запровадити додаткові карантинні обмеження на території об'єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи Covid-19.

    Ще стало відомо, що з 23 жовтня Сумська область України відноситься до «червоного» регіону епіднебезпеки за поширенням коронавірусу.

    Сьогодні також Кабмін врегулював роботу центрів вакцинації у «червоних» регіонах.

    Як відомо, мешканці «червоних» зон штурмують центри вакцинації (фото).

    Зокрема, у Дніпрі у всіх пунктах вакцинації утворилися величезні черги: чимало людей прийшли отримати перше щеплення від коронавірусу

    Нагадаємо, Київ – на порозі «червоної зони». Кличко назвав умову уникнення локдауну.

    У «червоній» зоні карантину зараз перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

    Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

    Ще МОЗ показав моторошні фото Covid-хворих та вивезення тіл померлих.

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    Теги: Львівщина Чернігівщина Житомирщина Рівненщина карантин
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    Держкомісія доручила чотирьом областям посилити карантин