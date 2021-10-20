Держкомісія доручила чотирьом областям посилити карантин

Регіонам доручили запровадити додаткові карантинні обмеження на території об'єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи Covid-19

Карантин мають посилити Чернігівська, Львівська, Рівненська та Житомирська області

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила посилити карантин та контроль за дотриманням протиепідемічних норм у чотирьох областях. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областям державна комісія доручила посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм і збільшити ліжковий фонд.

Також регіонам доручили запровадити додаткові карантинні обмеження на території об'єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи Covid-19.

Ще стало відомо, що з 23 жовтня Сумська область України відноситься до «червоного» регіону епіднебезпеки за поширенням коронавірусу.

Сьогодні також Кабмін врегулював роботу центрів вакцинації у «червоних» регіонах.

Як відомо, мешканці «червоних» зон штурмують центри вакцинації (фото).

Зокрема, у Дніпрі у всіх пунктах вакцинації утворилися величезні черги: чимало людей прийшли отримати перше щеплення від коронавірусу



Нагадаємо, Київ – на порозі «червоної зони». Кличко назвав умову уникнення локдауну.

У «червоній» зоні карантину зараз перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

Ще МОЗ показав моторошні фото Covid-хворих та вивезення тіл померлих.