Байден проведе зустріч із генеральним секретарем НАТО: деталі

Байден і Столтенберг переглянуть підготовку до саміту, включаючи роботу з подальшого зміцнення союзницького стримування та оборони

Президент США Джо Байден проведе зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у понеділок, 12 червня. Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначила Жан-П'єр, головною темою зустрічі Байдена зі Столтенбергом буде майбутній саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

«Вони розглянуть підготовку до саміту, включаючи роботу щодо подальшого зміцнення союзницького стримування та оборони, виконання зобов'язань щодо інвестицій в оборону, прийнятих на саміті в Уельсі у 2014 році, та поглиблення партнерства НАТО», – розповіла прессекретар.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вона додала, що Байден і Столтенберг обговорять підтримку України «в умовах жорстокої загарбницької війни Росії».

Раніше повідомлялося, що Кулеба закликав НАТО допомогти Україні після підриву Каховської ГЕС.

Також з наближенням саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня активізуються дискусії на тему надання гарантій безпеки Україні.