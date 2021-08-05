Динаміка невтішна. Статистика коронавірусу в Україні на 5 серпня

В Україні виявили понад тисячу нових хворих на коронавірус

За минулу добу, 4 серпня, в Україні зафіксовано 1 052 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 81, медпрацівників – 37). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 532 особи;

летальних випадків – 25;

одужало – 542 особи;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 20950 осіб,

методом ІФА – 9 154 особи,

експрес-тестами – 15 970 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 256 397 осіб;

одужало – 2 188 815 осіб;

летальних випадків – 53 049;

проведено ПЛР-тестувань – 11 467 613.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

Зазначимо, 3 серпня в Україні було зафіксовано 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Нагадаємо, за прогнозом, через два тижні в Україні очікується новий спалах Covid-19.

До слова, МОЗ назвав специфічні симптоми штаму «Дельта». Зокрема, у пацієнтів з «Дельтою» можуть виникати проблеми із слухом.

Як відомо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.

Також у МОЗ повідомили, що тест на антитіла після вакцинації робити не варто.