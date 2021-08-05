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    Динаміка невтішна. Статистика коронавірусу в Україні на 5 серпня

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    У середу медики госпіталізували 532 особи - Динаміка невтішна. Статистика коронавірусу в Україні на 5 серпня
    У середу медики госпіталізували 532 особи
    Фото: Людмила Антоненко / Facebook

    В Україні виявили понад тисячу нових хворих на коронавірус

    За минулу добу, 4 серпня, в Україні зафіксовано 1 052 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 81, медпрацівників – 37). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 532 особи;
    • летальних випадків – 25;
    • одужало – 542 особи;

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 20950 осіб,
    • методом ІФА – 9 154 особи,
    • експрес-тестами – 15 970 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 256 397 осіб;
    • одужало – 2 188 815 осіб;
    • летальних випадків – 53 049;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 467 613.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

    Зазначимо, 3 серпня в Україні було зафіксовано 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Нагадаємо, за прогнозом, через два тижні в Україні очікується новий спалах Covid-19.

    До слова, МОЗ назвав специфічні симптоми штаму «Дельта». Зокрема, у пацієнтів з «Дельтою» можуть виникати проблеми із слухом.

    Як відомо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.

    Також у МОЗ повідомили, що тест на антитіла після вакцинації робити не варто.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    Динаміка невтішна. Статистика коронавірусу в Україні на 5 серпня