Динаміка невтішна. Статистика коронавірусу в Україні на 5 серпня
В Україні виявили понад тисячу нових хворих на коронавірус
За минулу добу, 4 серпня, в Україні зафіксовано 1 052 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 81, медпрацівників – 37). Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 532 особи;
- летальних випадків – 25;
- одужало – 542 особи;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 20950 осіб,
- методом ІФА – 9 154 особи,
- експрес-тестами – 15 970 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 256 397 осіб;
- одужало – 2 188 815 осіб;
- летальних випадків – 53 049;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 467 613.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.
Зазначимо, 3 серпня в Україні було зафіксовано 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.
Нагадаємо, за прогнозом, через два тижні в Україні очікується новий спалах Covid-19.
До слова, МОЗ назвав специфічні симптоми штаму «Дельта». Зокрема, у пацієнтів з «Дельтою» можуть виникати проблеми із слухом.
Як відомо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.
Також у МОЗ повідомили, що тест на антитіла після вакцинації робити не варто.