Для безпеки на українських дорогах залучать зв`язок 5G



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Дороги в Україні зроблять «розумними»

Пілот буде реалізовуватися на перехресті на 21-му кілометрі Дніпровського шосе

В Україні запустили проект «Інтернет речей на дорогах на базі технології зв'язку п'ятого покоління 5G» для вирішення проблем безпеки дорожнього руху.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє УНІАН.

Мінінфраструктури спільно з Vodafone і Nokia запустили пілотний проект «Інтернет речей на дорогах на базі технології зв'язку п'ятого покоління 5G» на 21-му кілометрі траси Н-01, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей проект дозволить створити віртуальну мережу для вирішення проблем безпеки дорожнього руху і аналізу транспортних потоків.



«Наша мета - щоб дороги були «розумні». Тобто такі, які інтегрують транспортну інфраструктуру в одну інтелектуальну мережу, забезпечуючи комфорт і безпеку користувачів. Цей проект дозволить створити віртуальну мережу, яка дозволить вирішити такі проблеми, як безпека дорожнього руху, аналіз транспортних потоків», - додав міністр.

Омелян зазначив, що проект буде реалізовуватися на пілотній ділянці траси.

«Пілот буде реалізовуватися на перехресті на 21-му кілометрі Дніпровського шосе. Протягом 2 місяців будемо тестувати технологію інтернету речей на дорозі і збирати статистичні дані за допомогою мережі LTE, а вже з другого півріччя 2019 року - за допомогою зв'язку 5G», - сказав він.

Зазначається, що на трасі Київ-Дніпро розгорнуто тестовий сегмент, який включає в себе три відеокамери, також метеостанцію, яка фіксуватиме погоду. Вся інформація передаватиметься за допомогою відеостримів до стаціонарного відеоаналітичного Data-центру компанії Vodafone, де буде формуватися аналітика всього, що відбувається на перехресті.

Міністр наголосив, що на завершальній, третій фазі буде реалізований повномасштабний проект, який передбачає покриття сучасними технологіями всіх автомобільних доріг міжнародного значення.

За його словами, вже 25 квітня планується офіційний запуск і початок збору статистичних даних з метою підвищення безпеки на дорозі.