Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 23 червня

У багатьох областях України сьогодні буде спека

У п'ятницю, 23 червня, у багатьох областях України буде спека. Втім, місцями будуть опади - дощі та грози. Про це повідомили синоптики «Укргідрометцентру».

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В областях буде мінлива хмарність. Вночі опадів в Україні не буде. Втім, вдень у західних, північних та Харківській областях місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі та вранці на заході країни подекуди туман. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +15-20°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 27-32° тепла.

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На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Втім, вдень місцями в регіоні будуть короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с.

В Київській області вночі синоптики прогнозують +15-20°. Вдень температура повітря підніметься до 27-32° тепла. В нічну пору доби в Києві стовпчики термометрів покажуть +18-20°, а вдень - 29-31° тепла.