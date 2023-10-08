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У Києві на автівку під час руху впало дерево

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Києві на автівку під час руху впало дерево
Рятувальники вже прибрали дерево, що впало на дорогу та заблокувало рух транспорту
фото: КАРС «Київська служба порятунку»

На місце події прибули правоохоронці та «швидка»

У Києві дерево впало на автівку, що рухалася. Подія сталася в Пущі-Водиці, є постраждалі, стверджують місцеві Telegram-канали.

Як видно на оприлюдненому відео, на місце події прибули правоохоронці та «швидка».

Тим часом, Київська служба порятунку (КАРС) повідомляє, що вітер у столиці не вщухає. Укргідрометцентр попереджає про пориви вітру 15-20 м/с і в понеділок, 9 жовтня.

Рятувальники вже прибрали дерево, що впало на дорогу та заблокувало рух транспорту у Голосіївському районі. Сталося це на вулиці Еллана-Блакитного.

Нагадаємо, у неділю, 8 жовтня, на горі Піп Іван, де розташована колишня обсерваторія «Білий слон», уже випав перший сніг.

Також в Україні 8 жовтня передбачається хмарність та дощі.

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Теги: Укргідрометцентр вітер відео Київ

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