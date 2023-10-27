27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто зловживати алкогольними напоями

27 жовтня, Всесвітній день лемура, Всесвітній день трудотерапії, Всесвітній день аудіовізуальної спадщини та Всесвітній день шампанського. Віряни вшановують пам'ять преподобного Нестора Літописця.

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Всесвітній день лемура

В останню п’ятницю жовтня на Мадагаскарі та в інших регіонах світу проводиться Всесвітній день лемурів (World Lemur Day). Запроваджена ця ініціатива у 2014 році на Мадагаскарі – острові, який є домівкою цих тварин та місцем їх походження.

Існує більше 100 видів лемурів, майже 95% з яких знаходяться на межі вимирання. Декілька років тому було проведене дослідження, яке виявило, що лемури менш захищені, ніж інші примати. Причиною цього є руйнування місць проживання, полювання браконьєрів. Згідно з дослідженнями, полюють на лемурів з кожним роком все частіше та агресивніше – цих приматів перепродають як домашніх тварин, а в деяких країнах вживають в їжу.

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Всесвітній день трудотерапії

Кожен рік 27 жовтня відбувається Всесвітній день ерготерапії або Всесвітній день трудотерапії.

Всесвітній день ерготерапії (World Occupational Therapy Day) – це міжнародне свято, яке визнає значний внесок ерготерапевтів і значний вплив, який вони мають на суспільство. Започаткований 27 жовтня 2010 року, цей день став ключовою датою в календарі ерготерапії, що відзначається в усьому світі з метою популяризації та вшанування цієї професії.

Ерготерапія – це медична професія, яка фокусується на використанні оцінки та втручань для розвитку, відновлення або підтримки значущих видів діяльності або занять окремих осіб, груп або спільнот. Суть цієї професії полягає в наданні людям можливості брати участь у повсякденному житті, забезпечуючи їм повноцінне та продуктивне життя.

Всесвітній день аудіовізуальної спадщини

Всесвітній день аудіовізуальної спадщини відзначається щорічно 27 жовтня. Цей день проводиться з 2005 року для підвищення обізнаності про значення і збереження звукових та аудіовізуальних документів.

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Аудіовізуальні архіви є свідченням різноманітних історій, культур та історій людей з усього світу. Ці архіви, що включають фільми, радіо- і телепрограми та інші аудіо- і відеозаписи, пропонують багате полотно нашої спільної спадщини. Однак збереження цих безцінних ресурсів є нагальною проблемою, оскільки багато з них вже втрачено через занедбаність, занепад і брак ресурсів.

Всесвітній день шампанського

У четверту п’ятницю жовтня планета святкує Всесвітній день шампанського (Global Champagne Day).

Хоча роком народження ігристого вина вважається 1668, технологія його виготовлення винайдена лише в 1718 році. Ще через 10 років була заснована перша фабрика, яка виробляла та продавала шампанське. До початку XX сторіччя шампанське набуло популярності по всій планеті.

Яке сьогодні релігійне свято

27 жовтня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Нестора Літописця. Він був письменником-агіографом, ченцем Києво-Печерського монастиря в кінці XI-на початку XII століття. Народився в Києві і у віці 17 років вирішив стати ченцем. Постриг прийняв у Печерській обителі. Благочестивого життя його навчали святий Антоній та Феодосій. Пізніше він став дияконом, а помер 1114 року. Саме Нестор Літописець став автором відомої «Повісті минулих літ», яку він написав на основі різних стародавніх джерел, розповідей старожилів та оповідань народу.

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Що не можна робити цього дня

Не дозволено лаятися, інакше доведеться до Різдва гніватися.

Не варто зловживати алкогольними напоями.

Краще не ходити в гості, тому що винесете з дому все щастя.

Народні прикмети і традиції

Вранці сильний туман – буде відлига;

На деревах іній – скоро прийде мороз;

На сиру землю випав сніг – весна прийде рано і буде багато пролісків;

Гусак вийшов на воду і довго плаває – похолодає ще нескоро.

Пам’ятні події 27 жовтня

1654 рік – 50-тисячне військо Речі Посполитої на чолі з коронним гетьманом Станіславом Потоцьким вирушає на Поділля і Брацлавщину;

1662 рік – англійський король Карл II продає Дюнкерк Королівству Франція;

1882 рік – відкривається перший професійний національний реалістичний театр на українських землях під орудою М. Л. Кропивницького;

1904 рік – відкривають Нью-Йоркський метрополітен;

1938 рік – на І з'їзді художників УРСР створюють Спілку радянських художників України;

1951 рік – уперше для лікування раку застосовують радіацію;

1982 рік – Китайська Народна Республіка оголошує, що її чисельність населення перевищила 1 мільярд жителів;

2007 рік – відбувається прем'єра в Україні серії «The Devil's Hands Are Idle Playthings» мультсеріалу «Футурама».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Нестор, Марк, Андрій, Агрипін, Олександр, Капітоліна, Еротіїда, Єлизавета.