Дніпро: російська ракета влучила у хоспіс із тяжкохворими пацієнтами

Наслідки російського удару по хоспісу в Дніпрі, де перебували літні невиліковно хворі люди

Інформація про стан пацієнтів хоспісу та масштаби руйнувань наразі уточнюється

Під час масованої атаки на Дніпро 3 листопада російська ракета влучила у хоспіс, де перебували літні невиліковно хворі люди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

Мер міста оприлюднив фотографії наслідків російського удару та закликав міжнародну спільноту звернути увагу на атаку по медичному закладу.

«Я хочу, щоб зараз ці фото побачило якомога більше людей. Особливо політиків та дипломатів. Особливо за кордоном. Весь світ повинен це побачити», – наголосив Філатов.

Інформація про стан пацієнтів хоспісу та масштаби руйнувань наразі уточнюється.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про російську атаку на Дніпро вранці 3 листопада. Унаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, теплоелектроцентраль, відділ поліції та медичний заклад.

За даними Дніпропетровської ОВА, поранень дістали п'ятеро людей. Усіх постраждалих госпіталізували. Двоє чоловіків віком 80 та 81 рік перебували у тяжкому стані. На місці удару працювали рятувальники та інші екстрені служби.