До чого Україні готуватися після виборів у США

Чи справді Кремль чекає підрахунку голосів, чи 4 листопада для нього просто свято?

Кремль погодився на тристоронню зустріч в Абу-Дабі «після 4 листопада». Ушаков пояснив, що точна дата залежатиме і від ситуації на фронті. Але є ще одна ситуація, за якою в Москві стежать не менш уважно: за день до цієї дати Америка обирає Конгрес.

В українській стрічці на ці вибори дві готові відповіді. Перша: демократи заберуть Палату представників, і допомога піде потоком. Друга: зовнішню політику в США робить президент, тож нічого не зміниться. Перша тримається на надії, друга на короткій памʼяті. Обидві промахуються.

Із самою Палатою інтриги майже немає. Демократи ведуть у загальнонаціональних опитуваннях приблизно на 8 пунктів, і навіть обережні аналітики кажуть, що нижня палата майже напевно змінить господаря. Хаймс, один із провідних демократів у Палаті, пообіцяв у Варшаві, що вони швидко повернуть допомогу Україні на порядок денний.

Тільки Палата вже голосувала за Україну, і ще з республіканською більшістю. Влітку демократи разом із групою республіканців обійшли спікера через петицію і ухвалили до $8 млрд військових позик плюс нові санкції проти Росії, 226 голосів проти 195. Відтоді законопроєкт лежить у Сенаті. Бракує не бажання в нижній палаті.

Бракує двох наступних дверей: Сенату і підпису президента. Нова більшість у Палаті не відчиняє жодних. Сенат, за оцінкою тих самих аналітиків, «значно невизначеніший». А вето Трампа долається двома третинами голосів, яких після цих виборів не матиме ніхто.

Є ще календар. Новий Конгрес збереться в січні. Уряд профінансований тимчасово до 11 грудня, і цей дедлайн закриватимуть ті самі люди, що засідають зараз. Швидко у Вашингтоні означає навесні, не взимку.

«Нічого не зміниться» спростовує свіжа історія. У вересні тут уже писалося, що до виборів Білий дім рахує голоси, а не союзників. Закон Грема це підтвердив з точністю до дня. Трамп підписав його у вересні, а за два дні до набуття чинності вимкнув одним указом майже все головне: мита для покупців російської нафти, санкції проти банків і тіньового флоту.

Підстава вмістилася в одну фразу: так вигідніше національним інтересам США. Строку в цієї відмови немає. Зеленський публічно назвав її подарунком Путіну і поставив поруч російські удари по нашій енергетиці. Того ж дня те саме, різними словами, говорили республіканець Бейкон і демократ Блюменталь.

Скасувати цей указ нова Палата не зможе. Але в неї будуть дві речі, яких немає в Білому домі: гаманець і повістка дня. Кожен бюджетний закон, без якого зупиняється уряд, проходить через нижню палату. Гроші для України можна вписати саме туди, і тоді вето коштуватиме Трампу шатдауну, а не одного підпису. Голови комітетів викликають свідків, і «національний інтерес» доведеться пояснювати під камерами і під протокол. Зараз таке пояснення займає абзац в указі.

Цим Палата не наблизить ні нових Patriot, ні перемоги. Вона зробить інше: кожна наступна поступка Москві стане повільнішою і помітнішою. Для угоди, яку пишуть за спиною однієї зі сторін, це не дрібниця. Такі угоди тримаються на швидкості й тиші.

Чи справді Кремль чекає підрахунку голосів, чи 4 листопада для нього просто свято, після якого зручно летіти, сказати не можу. Але якщо Палата зміниться, Віткофф прилетить в Абу-Дабі від президента, якому вдома стало тісніше. У Москві вміють читати такі речі не гірше, ніж ми.

Що з цього Україні. Не чекати січня як порятунку і не відмахуватися від нього. Розмова з Вашингтоном іде за двома адресами. Білий дім вирішує, хто сидить в Абу-Дабі. Капітолій вирішує, чи вдасться оформити домовленість тихо. Друга адреса після цих виборів, найімовірніше, стане голоснішою, і працювати з нею треба вже зараз, поки старі голови комітетів збирають речі, а нові ще шукають тему для перших слухань.