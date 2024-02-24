Два роки не бачили свою маму: Україна повернула сестер-підлітків з окупованої Луганщини

Протягом 2022 року сестри змушені були вчитися у школі за російською програмою

Сьогодні, 24 лютого, з тимчасово захопленої Росією території Луганщини було повернуто двох дівчат-підлітків. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Майже два роки двоє дівчат-підлітків не могли побачити маму через війну. Сьогодні вони нарешті зустрілися. Вивезти рідних сестер із тимчасово окупованої території Луганської області допомогли Мінреінтеграції та Громадська спілка «Українська мережа за права дитини»», – зазначає Мінреінтеграція.

Міністерство пише, що на момент широкомасштабного вторгнення дівчата жили з бабусею та дідусем у невеликому селі на Луганщині, а мама працювала в місті. Село швидко окупували, тож вивезти доньок одразу не вдалося.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Протягом 2022 року вони змушені були вчитися у школі за російською програмою, іншого вибору не було. Згодом окупаційна влада почала тиснути на бабусю й дідуся. Погрожували та наполягали на оформленні опіки над онучками за російським зразком. Але дівчата понад усе прагнули зустрітися з мамою», – йдеться в повідомленні.

Допомогли вивезти сестер Мінреінтеграція, Громадська спілка «Українська мережа за права дитини» та проєкту з пошуку і повернення дітей «Шлях додому».

Нагадуємо, якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію РФ, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13.

Також можна зателефонувати на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48.

Нагадаємо, що 20 лютого Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованих територій та Російської Федерації. Вік повернутих – від 2-х до 16-ти років.