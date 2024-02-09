Українці можуть самостійно збільшити пенсію: чотири дієвих способи

Пенсіонерам порадили, як самостійно домогтися підвищення розміру виплат

Пенсіонери можуть самостійно домогтися підвищення фінансових виплат – зробити це можна чотирма дієвими способами. Про них йдеться у статті «Мінфіну».

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Довідки про заробітну плату за 5 років поспіль по 30 червня 2000 року

Заробітна плата для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, на підставі даних, що містяться в системі персоніфікованого обліку та ведуться Пенсійним фондом України (ПФУ). Заробітна плата за період 60 місяців до 1 липня 2000 року враховується за бажанням особи, при наявності підтверджуючих документів (особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою або організацією, де працювала особа, яка звертається за пенсією). Зазначається, що такі дані доцільно збирати особам, які в радянський період отримували велику, як на ті часи, заробітну плату.

Зарахування періодів роботи до стажу

У статті йдеться, що випадки, коли ПФУ не зараховує до стажу періоди роботи внаслідок неналежно заповнених записів у трудовій книжці, трапляються доволі часто. Оскільки кількість страхового стажу впливає на розмір пенсії, це питання можна вирішити двома шляхами: подати уточнюючу довідку з підприємства, де працювала особа, або звернутися до суду з вимогою зобов’язати ПФУ зарахувати відповідні періоди роботи до стажу.

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Зазначається, що судова практика у таких спорах склалася на користь пенсіонерів.

Перехід з одного виду пенсії на інший

У особи є право перейти на інший вид пенсії, наприклад, із пенсії за вислугу років за Законом України «Про пенсійне забезпечення» на пенсію за віком за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Зазвичай, це відбувається тоді, коли інший вид пенсії дає можливість отримати більші виплати.

Зазначається, що якщо відбувається перехід із одного виду пенсії на інший, має застосовуватися новий показник середньої заробітної плати за три попередні роки. Це може вплинути на підвищення виплат, особливо для тих пенсіонерів, які давно виходили на пенсію.

Судові спори з органами Пенсійного фонду

Претензії до ПФУ з приводу нарахування пенсій у більшості випадків стосуються некоректного розрахунку суми виплати. Також можна оскаржити неправомірні дії Пенсійного фонду, такі, як, наприклад, не проведення перерахунку пенсії за новими довідками про грошове забезпечення (стосується військових пенсіонерів), не проведення індексації тощо.

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Зазначається, що оспорювати вдається навіть закріплені нормативно-правовими актами норми. Наприклад, у постановах Кабміну перед індексацією пенсій, визначено, що не індексуються у повному розмірі пенсії, призначені за три роки перед такою індексацією через те, що вони ще не встигли застаріти. Таке обмеження можна оскаржити та відстояти своє право на індексацію, щоправда, тільки через суд.

До слова, середня пенсія українців на початок року становить 5385,25 грн. За минулий рік вона зросла на 16,5%. Найвищі пенсії зафіксовано в Києві, а найнижчі – на Тернопільщині.

Нагадаємо, понад 50% українських пенсіонерів отримують виплати менші за 4 тис. грн.