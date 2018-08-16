Флешмоб в українських тюрмах: Путіна про обмін вже просять 22 засуджених росіянина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засуджені в Україні громадяни РФ пишуть на ім'я Путіна заяви про обмін на українських політв'язнів

Ще семеро росіян написали прохання про обмін на українських політв'язнів

Надійшло ще 7 звернень від росіян на ім’я президента РФ Володимира Путіна з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів.

Про це повідомляє у Facebook український омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, прохання написали:

- Анатолій Бусигін, Олексій Шибаєв, Сергій Єгоров та Ольга Коваліс з Маріупольського СІЗО;

- Василь Кусакін та Валерій Гратов з Дніпровської установи виконання покарань №4;

- Мурат Джимієв з Київського слідчого ізолятора.

Денісова зазначила, що на цей момент вже 22 ув’язнених російських громадянина подали такі заяви.

Раніше Денісова повідомляла про 3 громадян Росії, які звернулися до свого президента з заявами про обмін на українських політв'язнів.

раніше стало відомо, що 11 громадян РФ, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі в Україні, написали заяви на ім'я президента своєї країни Володимира Путіна з проханням посприяти поверненню на батьківщину шляхом обміну на утримуваних в Росії українських політв'язнів. Україна готова їх помилувати в обмін на політв'язнів.

Зокрема, раніше таку заяву подав громадянин РФ Олексій Седиков, який відбуває покарання за тероризм у Бучанській колонії, Олександр Саттаров та Фарух Камалов, які зараз знаходяться в Лук'янівському СІЗО в Києві.

15 серпня такі заяви написали ще вісім громадян РФ: В'ячеслав Висоцький (ГУ Черкаська виправна колонія №62), Валерій Іванов та Олександр Валехідіс (ГУ Дрогобицька виправна колонія №40), Владислав Гречин (ГУ Одеське установа виконання покарань №21), Віктор Агєєв (ГУ Роменська виправна колонія №56), Олег Доронін (ГУ Городищенська виправна колонія №96), Денис Сидоров та Євген Шаталов (ГУ Житомирська установа виконання покарань №8).

Також напередодні Ірина Геращенко заявила, що РФ ігнорує всі пропозиції щодо обміну росіян на українських політв’язнів.

Слід зазначити, що український політв'язень Олег Сенцов не проситиме помилування в Путіна. Також Геращенко нагадала, що Путін звільнив Савченко без її прохання про помилування.

Читайте матеріал: Російський правозахисник Зоя Свєтова: Порятунок Сенцова залежить від першого кроку, який зробить Україна