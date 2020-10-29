Ексглава МЗС: Україна отримала останнє «євросоюзівське» попередження



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Клімкін вважає, що ЄС зараз займатиме стратегічну обережну, але дуже послідовну позицію

Павло Клімкін впевнений, ЄС не буде карати всіх українців

Колишній глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін зазначив, що Україні треба всіма силами зберегти безвіз. Про це пише «Главком».

«Десь з пару місяців тому, коли була перша стадія розмов щодо можливого позбавлення безвізу, я казав, що насправді Євросоюз буде дивитися на стратегію української влади. Те, що ми сьогодні бачимо, насправді схоже на «останнє «євросоюзівське» попередження». Я вважаю, що Євросоюз не буде кидатись карати українців, бо там прекрасно розуміють, хто саме прийняв це рішення і які були причини цього. Тому карати за це всіх українців було б зовсім дивно», – зазначає політик.

Крім того, Клімкін вважає, що ЄС зараз займатиме стратегічну обережну, але дуже послідовну позицію.

«Він вимагатиме від української влади чіткого стратегічного бачення, причому одночасно і в політичному вимірі, і в юридичному, до якого не можна буде «підкопатися». Якщо до цієї стратегії буде довіра, в принципі, питання призупинення безвізу не буде знаходитись в порядку денному. Якщо ж не буде стратегії, якій би довіряло і українське суспільство, і наші друзі та партнери (йдеться не тільки про Євросоюз, а про всю «сімку»), у нас буде негативний шок. Це питання буде домінувати весь час на тлі наших відносин з союзниками. А це – найгірший сценарій, який тільки може бути, і предмет для всіх можливих радощів в Москві», – наголосив Клімкін.

Нагадаємо, що 29 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував термінове засідання Радбезу через скасування Конституційним судом е-декларування. ЗМІ повідомили, що рішення Конституційного суду є підставою для ЄС тимчасово призупинити безвіз з Україною.

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.