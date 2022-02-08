Екссуддя Чаус розповів, які свідчення «вибивали» з нього викрадачі

Екссуддя розповів про примус надавати свідчення та морально-психологічний тиск на нього

За словами Миколи Чауса, його примушували обмовити п'ятого президента України Петра Порошенка

Після викрадення судді Чауса з території Молдови, з нього намагалися «вибити» свідчення на проти п’ятого президента України Петра Порошенка. Відеозапис із розповіддю Чауса про ці події опублікував на своєму Youtube-каналі народний депутат від партії «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв.

Микола Чаус розповів, що під час так званого «допиту» спочатку йому принесли аркуші із питаннями, під кожним з яких він повинен був написати «так» або «ні». Біля кожного з питань було поставлено позначку «плюс» або «мінус». Відповідно до цих позначок Чаус повинен був відповідати – ствердно або негативно.

«Потім другий раз – трошки поміняли питання, принесли. А третій раз вже принесли без знаків і під відео кажуть: «Зараз ти пам’ятаєш, де там «плюс», а де «мінус»? Ну ось тепер під відео зачитуєш питання і кажеш «так», і пишеш», – пригадав Микола Чаус.

Екссуддя наголосив, що від нього вимагали написати, що він, нібито, отримав від Петра Порошенка в період, коли той був президентом України, вказівку засудити Геннадія Корбана. У випадку відмови Чаусу, нібито, погрожували, мовляв, «Живим з підвалу не вийдеш».

Варто нагадати, що саме Микола Чаус у 2015 році був суддею у справі політика та підприємця Геннадія Корбана, якого підозрювали у створенні злочинної організації, привласненні коштів в особливо великих розмірах, викраденні людей. Корбан тоді заявляв про політичне вмотивування його переслідувань.

Зазначимо, у грудні засідання суду у справі Миколи Чауса, якого звинувачують в отриманні хабаря у розмірі $150 тис, перенесли нібито через те, що Чаус втратив слух.

30 листопада 2021 року Антикорупційний суд провів перше засідання у справі судді Чауса. Раніше Чаус прийшов на суд у бронежилеті.

3 серпня минулого року детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва у лікарні «Феофанія». 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

6 серпня захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після завершення ознайомлення екссудді вручений обвинувальний акт.

Зазначимо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках.

Згодом Чаус знайшовся в селі у Вінницькій області. Після чого його забрали співробітники СБУ. І врешті Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання екссудді Дніпровського райсуду Києва в лікарні «Феофанія».

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