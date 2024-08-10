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Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
Минулого місяця енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повернути світло понад 364 тисяч родин українців
фото: ДТЕК

Енергетики ДТЕК Мережі роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження

За два дні енергетики ДТЕК змогли відновити електропостачання для домівок 5,3 тис. родин Донеччині та Дніпропетровщині. Про це йдеться в повідомленні компанії.   

На Донеччині тривають важкі бої, продовжуються артобстріли, ракетні, дронові та авіаудари. Попри важку ситуацію за 8 та 9 серпня енергетикам вдалося з дозволу ЗСУ виконати ремонти низки об’єктів, пошкоджених обстрілами, повернути електропостачання для 3,6 тисяч родин прифронтового регіону.

Дніпропетровщина також постійно страждає від наслідків ворожих атак. Тут за останні дві доби енергетики повернули світло у 1,7 тисячі домівок місцевих жителів.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову попри небезпеку та обстріли. Енергетики ДТЕК Мережі роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження.

Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, минулого місяця енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повернути світло понад 364 тисяч родин українців, чиї домівки знеструмлювалися через обстріли у Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та Києві.

Теги: ДТЕК ремонт обстріл

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