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Військові допускають найближчим часом масовану атаку РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Військові допускають найближчим часом масовану атаку РФ
фото ілюстративне

Дмитро Плетенчук: «Як і завжди, не варто нехтувати сигналами повіреної тривоги»

Після відносно тривалого затишшя росіяни можуть готувати масований обстріл України. Військові постійно готуються до ймовірної атаки. Про це заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі «Київ 24».

«Якщо ми бачимо носії в морі, в кількості, зазвичай це може передувати комбінованому обстрілу, тому що самостійні атаки, виключно за рахунок цих крилатих ракет зазвичай не досягають великого успіху. Іноді відсоток збиття цих ракет дорівнює 100», – заявив він.

Плетенчук додав, що існує ймовірність, що це можуть бути навчання, які зазвичай завершуються практичними стрільбами.

«Тим не менш, зараз по факту можемо стверджувати що три носії перебуває в морі. Фактично це всі підводні носії, які є у ворога в Азово-Черноморському регіоні і в принципі навіть можна казати лише про Чорноморський, тому що в Азові глибини їм не вистачить», – підкреслив він.

Речник ВМС України додав, що на борту цих носіїв може бути до 12 ракет, тому можливість комбінованої атаки залишається високою.

«Вони можуть мати на борту загально до 12 ракет. І в принципі можлива така комбінована атака. Як і завжди, не варто нехтувати сигналами повіреної тривоги», – резюмував він.

Нагадаємо, як повідомляє американський Інститут вивчення війни, російські війська підтримували високу швидкість атак на Торецькому напрямку та просунулися на деяких ділянках. 

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Теги: ракета обстріл ракетна атака

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