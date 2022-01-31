У Києві знову хвиля мінувань: що виявилося під атакою

Серія масових мінувань у Києві продовжується

На спецлінію надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу, аеропорту «Київ» (Жуляни) та усіх шкіл, повідомляють Вартові Еспресо.

Наразі за вказаними адресами виїхали поліцейські, кінологи та вибухотехніки.

Проводитиметься перевірка на наявність вибухонебезпечних предметів.

До слова, збільшення кількості фейкових мінувань, які з особливою активністю накрили останнім часом Україну, правоохоронці трактують як провокації російської сторони у гібридній війні з Україною. Зокрема на цьому акцентував увагу в інтерв’ю «Главкому» заступник Кличка Андрій Крищенко. Він розповів, як змінилась система реагування на масові «мінування».