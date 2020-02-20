Евакуація з Уханя: літак досі кружляє між Харковом, Полтавою і Дніпром



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Борт літає колами на стику Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей

Глава Харківської ОДА підтвердив, що область готова приймати евакуйованих з Китаю українців

Літак авіакомпанії SkyUp, який евакуює українців та іноземців з Уханя, вже у повітряному простору України. Втім наразі літак кружляє над Харківщиною. Про це свідчать дані на ресурсі Flightradar. Літак вже зробив вісім кіл, він не може сісти через густий туман.

Раніше літак чекали в аеропорту «Бориспіль» під Києвом, але потім перенаправили до Харкова.

Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер вже заявив зранку журналістам, що Харківська область готова приймати евакуйованих з Китаю громадян України та іноземців у разі прибуття відповідного авіарейсу.

«Харківська область готова... Одразу вам повідомляю, Харківська область, якщо прибуде борт у місто Харків, то Харків є транзитом. Далі людей будуть переміщати… Ми розуміємо всі побоювання з хворобою, і через термінал люди проходити не будуть. Всі люди будуть переміщені у відповідні автобуси, вони пройдуть ще одну, третю, перевірку (стану здоров’я)», - розповів Кучер, говорячи про алгоритм.

З його слів, усі українці і іноземці на борту літака є здоровими.

«Автобуси, які вже підготовлені, будуть їх приймати для наступного переміщення. 73 особи – це приблизно 5 автобусів, там є ще супроводження», - додав керівник ОДА.

Тим часом, за даними журналістки Тетяни Доцяк, в аеропорту у Харкові – «на виїзді до злітної смуги три швидких, екіпаж в захисних костюмах. Щойно прибули кілька автобусів оперативно-рятувальної служби. Кажуть: «Про всяк випадок тут».

Також рятувальники розповіли, як вони зустрінуть евакуйованих з Китаю українців.

Раніше Главком повідомив, що евакуйованих з Уханя розмістять в Харківській області.

До слова, коронавірус йде на спад. У Китаї заявили, що пік епідемії минув.

Нагадаємо, у Китаї озвучили назву ліків від коронавірусу.