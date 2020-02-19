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    У світі

    У Китаї озвучили назву ліків від коронавірусу

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    За останніми даними, від коронавірусу померли 2012 осіб, одужали - більше 15,1 тис. людей - У Китаї озвучили назву ліків від коронавірусу
    За останніми даними, від коронавірусу померли 2012 осіб, одужали - більше 15,1 тис. людей

    Препарат увійшов в шосту версію попереднього плану лікування Covid-2019

    У Китаї назвали ліками проти коронавірусу противірусний препарат «Абідол». Про це йдеться в заяві міністерства охорони здоров’я КНР.

    Препарат увійшов в шосту версію попереднього плану лікування Covid-2019 разом з хлорохінфосфатом і Рибавірином в комбінації з інтерфероном або лопінавіром/ритонавіром.

    Раніше «Абідол» вже включався в лікувальні плани в комбінації з іншими препаратами. 18 лютого Китайський центр по контролю і профілактиці захворювань оприлюднив результати найбільшого на даний момент дослідження спалаху коронавірусу Covid-19.

    Аналітики вивчили записи 72,3 тис. пацієнтів і прийшли до висновку, що вік переважної більшості заражених - від 30 до 69 років.

    За останніми даними, від коронавірусу померли 2012 осіб. Число заражених зросло до 75,3 тис., одужали більше 15,1 тисячі осіб.

    Нещодавно одна з найбільших фармацевтичних компаній Китаю повідомила, що отримала дозвіл влади почати продаж противірусного засобу Favipiravir — потенційних ліків проти коронавірусу Covid-19.

    Як відомо, у середу ввечері літак української авіакомпанії SkyUp вилетів з аеропорту «Ухань». 

    Борт прибуде в аеропорт «Бориспіль», а не «Львів», як повідомлялося раніше.

    Нагадаємо, глава МОЗ Зоряна Скалецька «з міркувань безпеки» відмовилися казати, куди привезуть евакуйованих з Уханя українців.

    Зазначалося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і гарантування безпеки як цих громадян, так і решти населення країни

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