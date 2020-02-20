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    Рятувальники розповіли, як вони зустрінуть евакуйованих з Китаю українців

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    Рятувальники розповіли, як вони зустрінуть евакуйованих з Китаю українців

    Найближчі 14 днів прибули з Уханя будуть ізольовані на карантин

    Державна служба з надзвичайних ситуацій заявила про готовність до транспортування громадян, що прибувають сьогодні з Уханя. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Повідомляється, що для перевезення прибулих громадян України та іноземців підготовлено 7 автобусів та залучено 33 рятувальника.

    «Державна служба з надзвичайних ситуацій знаходиться у готовності до виконання завдань за транспортування громадян. Для їх перевезення підготовлено 7 автобусів ДСНС та залучено 33 рятувальника», - повідомили в ДСНС.

    Також рятувальники відзначили, що на найближчі 14 днів прибули з Уханя будуть ізольовані на карантин. Приміщення з евакуйованими будуть посилені - буде утворено подвійне кільце захисту, охорони та знезараження. До охорони цієї території буде задіяно щодоби 47 співробітників - 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Нацгвардії.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак з Уханя змінив рейс Харків. Згідно з даними радара, літак кружляє між Полтавою і Дніпром на підльоті до аеропорту Харків. При цьому офіційно інформацію про зміну місця прильоту поки немає.

    Раніше Главком повідомив, що евакуйованих з Уханя розмістять в Харківській області.

    До слова, коронавірус йде на спад. У Китаї заявили, що пік епідемії минув.

    Нагадаємо, у Китаї озвучили назву ліків від коронавірусу.

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