Евакуація з Уханя: літак з українцями різко повернув у бік Києва
Літак зробив вісім кіл над Харківською областю
Літак рейсу PQ7302 з евакуйованими українцями та іноземцями з Уханя після години кружлянь між Харковом, Дніпром та Полтавою різко змінив курс у бік Києва і вже пролетів Полтаву. Про це свідчать дані сервісу Flightradar.
Варто зазначити, літак зробив вже понад вісім кіл в зазначеному районі.
Раніше повідомлялось, що лайнер мав прибути до міжнародного аеропорту «Бориспіль» о 7:56. Але потім літак перенаправили до Харкова.
Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер вже заявив зранку журналістам, що Харківська область готова приймати евакуйованих з Китаю громадян України та іноземців у разі прибуття відповідного авіарейсу.
Також рятувальники розповіли, як вони зустрінуть евакуйованих з Китаю українців.
Раніше Главком повідомив, що евакуйованих з Уханя розмістять в Харківській області.
До слова, коронавірус йде на спад. У Китаї заявили, що пік епідемії минув.
Нагадаємо, у Китаї озвучили назву ліків від коронавірусу.
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