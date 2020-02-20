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    Евакуація з Уханя: літак з українцями різко повернув у бік Києва

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    Евакуація з Уханя: літак з українцями різко повернув у бік Києва

    Літак зробив вісім кіл над Харківською областю

    Літак рейсу PQ7302 з евакуйованими українцями та іноземцями з Уханя після години кружлянь між Харковом, Дніпром та Полтавою різко змінив курс у бік Києва і вже пролетів Полтаву. Про це свідчать дані сервісу Flightradar.

    Варто зазначити, літак зробив вже понад вісім кіл в зазначеному районі.

    Раніше повідомлялось, що лайнер мав прибути до міжнародного аеропорту «Бориспіль» о 7:56. Але потім літак перенаправили до Харкова.

    Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер вже заявив зранку журналістам, що Харківська область готова приймати евакуйованих з Китаю громадян України та іноземців у разі прибуття відповідного авіарейсу.

    Також рятувальники розповіли, як вони зустрінуть евакуйованих з Китаю українців.

    Раніше Главком повідомив, що евакуйованих з Уханя розмістять в Харківській області.

    До слова, коронавірус йде на спад. У Китаї заявили, що пік епідемії минув.

    Нагадаємо, у Китаї озвучили назву ліків від коронавірусу.

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